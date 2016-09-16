"Евросоюз восстал против США на украинском направлении"

МИД Германии и Франции представили президенту Украины Петру Порошенко новый план ЕС по урегулированию конфликта на Донбасса. Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро сообщили, что Украина должна обеспечить прекращение огня на востоке страны и принять закон о выборах и спецстатусе региона.

Фото: АР

ЕС также требует, чтобы Верховная Рада Украины утвердила дату выборов, приняла поправки в Конституцию и законы об амнистии, разведении войск, освобождении заложников и полном доступе к границе. Об этом ранее сообщало украинское издание "Вести".

Заместитель завкафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин считает, что новый план Евросоюза может вызвать резкую реакцию со стороны оппозиции Украины — Батькивщины, Радикальной партии и даже отдельных элементов из блока Петра Порошенко.

"Мнение европейских элит, высказанное министрами иностранных дел Германии и Франции, не только выражает скептическое отношение к Украине, но и показывает свою точку зрения Вашингтону, с которой он не может не считаться. ЕС действует в пользу России, а не Украины. И для Порошенко это серьезное политическое поражение. Конечно, ситуация может измениться, но не думаю, что это случится до американских выборов", — сказал Правде.Ру Александр Гущин.

По словам Александра Гущина, инициатива ЕС связана с ближайшими выборами в Германии и во Франции. "Европейцы хотят минимизировать риски. Если в США к власти придет республиканцы, американцы будут вынуждены считаться с позицией европейцев. Ситуация сложится с точностью да наоборот, если победят демократы", — считает Александр Гущин.

В то же время, эксперт считает, что Евросоюз не сможет пригрозить Киеву санкциями за невыполнение плана. "Европа не хочет конфликта с американцами и Международным валютным фондом, который только что предоставил еще один транш Украине. Она будет воздействовать на них другими способами. Например, продлит отмену безвизового режима, но санкции на Украину не наложит", — полагает эксперт.

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