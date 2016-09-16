Посол США на Украине Мари Йованович предложила Киеву "набраться терпения" в ожидании возвращении Крыма. По ее мнению, "решение вопроса" может занять десятилетия.
Как рассказала Йованович в интервью изданию "Европейская правда", проблема с Крымом напоминает ей ситуацию со странами Балтии. Они долгие десятилетия находились в составе СССР, но потом смогли вернуть независимость.
Корректно ли сравнивать эти две ситуации, Pravda.Ru пояснил заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского экспертного клуба Александр Форманчук.
По его словам, искать исторические параллели решения крымской проблемы не следует, так как "тогда это была другая история эпоха, другие международные правовые отношения". "Поэтому я исхожу из той оценки, которую недавно дал во Владивостоке наш президент, что проблема Крыма исторически решена раз и навсегда".
Александр Форманчук в интервью Pravda. Ru подчеркнул, что эту проблему через десятилетия можно рассматривать только в общем контексте судьбы российского государства.
"В мире могут быть разные катаклизмы, но пока никаких признаков распада или полураспада российского государства не видно, наоборот, российская государственность получила после присоединения Крыма мощный импульс для своего утверждения на международной арене… На мой взгляд, американскому дипломату нельзя делать такие заявления — они не соответствует тем реалиям, которые сегодня складываются".
"Понятно, что Йованович будет проводить курс сохранении Украины в орбите американской геополитической стратегии, направленной на противостояние с Россией. Расценивать все ее нынешние и будущие заявления надо исходя из этого постулата", — сказал Александр Форманчук.
Эксперт подчеркнул, что "многим украинцам ее высказывания не понравятся, не говоря уже о татарах", их пугает " ассимиляция" населения в российском государственном пространстве".
По мнению политолога, развитие ситуации "будет зависеть от глобального изменения соотношения сил, в котором доминирование Соединенных Штатов Америки претерпевает сегодня серьезные эрозии. "Растут другие центры силы, прежде всего Китай, а в военно-политическом отношении Россия сегодня не уступает США", — резюмировал Александр Форманчук.
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