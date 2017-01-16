Народ Крыма против Украины: до встречи в суде?

Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда полуостров был частью Украины. Об этом сообщил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов.

Фото: Fotodom.ru/DP

Что Крым может предъявить Украине, рассказал Pravda.Ru профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

— Каковы юридические перспективы данной резолюции?

— Не нужно оставлять без внимания те правонарушения, которые были совершены в части несоблюдения прав и свобод человека, но, к сожалению, делать какие-либо заявления на международном уровне, все-таки прерогатива суверенного государства. В данном случае только РФ может делать какие-либо заявления на этот счет от лица России и всего многонационального народа.

К сожалению, субъекты федерации не обладают надлежащей международной правосубъектностью, чтобы делать какие-либо значимые юридические шаги, в том числе, и в международных организациях, таких, как ООН.

В данном случае, возможно, речь идет о том, чтобы привлечь внимание международной общественности к событиям, связанным с нарушениями международного права в период, когда эта территория находилась под мягкой аннексией со стороны Украины. Но юридических перспектив в таком формате я бы не усматривал, все-таки не хватает той международной правосубъектности, которая требуется для полноправного общения на международном уровне.

— Есть ли более существенные юридические инструменты? Куда следовало бы обратиться РФ?

— Вопрос, связанный с защитой прав и свобод человека, не такой простой, как кажется на первый взгляд. Он всегда является неким камнем преткновения, когда есть неурегулированные вопросы между государствами. Прежде всего, имеет смысл приоритетно поработать над тем, чтобы украинская сторона выполнила Минские соглашения. Сегодня более существенный вопрос — это юго-восток Украины. Там, действительно, нарушаются права человека. На это нужно обращать, прежде всего, внимание мирового сообщества.

По поводу Крыма. В индивидуальном порядке у каждого проживающего на территории РФ есть достаточно широкий набор возможностей и прав для того, чтобы восстановить свои нарушенные права. Это обращение в суд, предъявление соответствующих доказательств. Суд всесторонне рассмотрит и примет соответствующее решение. А если гражданин останется неудовлетворенным решением суда, есть Европейский суд по правам человека.

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