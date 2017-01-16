Эксперт: Трамп будет наращивать ядерный потенциал США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.

Фото: АР

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru рассказал доктор политических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

— Возможна ли такая сделка? Насколько равнозначна?

— Это вопросы разного порядка: контроль за ядерными вооружениями регламентируется в рамках одного международно-правового режима, а санкции в рамках другого. Я не думаю, что сейчас, в условиях высокой степени международной напряженности, РФ вообще следует сокращать ядерный потенциал. Только его наличие у России сохраняет статус -кво в международных отношениях, и обеспечивает защиту России от внешней агрессии.

Позиция Москвы будет заключаться в известной формуле, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным: мухи отдельно, котлеты отдельно. Добавлю, что речь идет о попытке повторить в отношении России ядерную сделку с Ираном. Там речь шла об ограничении ядерной программы, с одной стороны, а в ответ с Ирана снимался ряд санкций.

Во-первых, этот подход неприменим по отношению к России, а во-вторых, шаблонность не добавляет успешности новой американской администрации, ей надо отходить от попытки применения схем, которые ранее сработали по всему миру.

— А как быть с недавним заявлением Шойгу, о том что высокоточное оружие, как сдерживающее, заменит ядерное?

— Нет, высокоточное оружие никогда не является фактором сдерживания. Только ядерный потенциал.

— Ядерный потенциал США Трамп будет сокращать или наращивать? Были противоречивые заявления…

— Думаю, что будет наращивать, и это будет нормально со стороны США. Они защищают свои национальные интересы и будут увеличивать ядерный потенциал в нынешних условиях. К заявлениям американской стороны нужно относиться с осторожностью. Ядерный потенциал РФ ни при каких условиях не может стать предметом заключения сделки, тем более в обмен на санкции, к которым наша экономика уже успела адаптироваться.

— Трамп не увязывает снятие санкций с Минскими соглашениями. Что будет на Украине?

— Я полагаю, что Трамп, как серьезный здравомыслящий политик и бизнесмен, будет сворачивать украинский проект, причем будет это делать очень быстро, едва ли не одномоментно. Минские соглашения его уже не интересуют. Эту игру, которую начал Барак Обама, его идейный противник, Трамп продолжать не будет. Украина будет предоставлена сама себе и региональным регуляторам, в роли которых выступает, с одной стороны, РФ, как сосед Украины, имеющий с ней общую границу, с другой стороны, ЕС, поскольку Украина - часть Европы.

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