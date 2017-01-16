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Источник Правда.Ру

Эрдоган станет президентом "молчаливого большинства" — эксперт

Экспертное мнение

Турецкий парламент принял законопроект о конституционной реформе, который предусматривает усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства, получит право издавать указы и выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях.

Конституционную реформу турки встретят молчаливым согласием
Фото: АР

После окончательного принятия поправок турецкий парламент вынесет их на референдум, если более 330 депутатов за это проголосуют. Будет ли решение принято и стоит ли ждать каких-то резких изменений в стране, рассказал Pravda.Ru историк, политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов.

— Решение должно быть принято на референдуме в соответствии с действующим в Турции законодательством. И я думаю, что серьезных проблем у Эрдогана не должно возникнуть, хоть Турция и переживает непростые времена. Есть нарастание террористической активности, есть углубляющиеся противоречия в парламенте, и действия полицейских против партии, которая представляет курдскую часть населения Турции, яркое тому свидетельство. Против депутатского корпуса возбуждаются уголовные дела, пытаются препятствовать деятельности различных политиков. В районах, населенных курдами, проходят полицейские операции с использованием тяжелой военной техники, и с многочисленными жертвами среди гражданского населения.

Все это говорит о том, что часть населения Турции недовольна действиями правительства и своего президента. Но, думаю, у этой части населения не получится набрать большинство голосов на референдуме для того, чтобы заблокировать конституционную реформу. Не нужно забывать то обстоятельство, что реформа направлена на усиление президентской власти.

В известной степени ее можно охарактеризовать, как авторитарную, но это черта большинства политических систем Востока, где подобного рода действия обычно воспринимаются, если не с одобрением, то с молчаливым согласием. Это не население Западной Европы, где ментальность совершенно другая. Поэтому конституционная реформа будет приведена в жизнь.

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Темы Турция Аждар Куртов Реджеп Эрдоган
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