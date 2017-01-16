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Источник Правда.Ру

Враг государства: Обаму должен ждать суд народа США

Экспертное мнение

В интервью CBS уходящий глава Белого дома Барак Обама похвастался тем, что стал первым президентом в современной истории, который не имел ни одного крупного скандала. На самом деле, администрация Обамы успела пережить как минимум 5 крупных скандалов: поставка винтовок членам мексиканских наркокартелей в ходе операции"Fast and Furious", убийство посла в Бенгази, давление на консервативные организации, публикация Сноуденом данных о слежке АНБ за гражданами и обвинение Асада в газовой атаке, которая использовалась как предлог для вторжения в Сирию.

Эксперт: Наследие Обамы - ряд политических катастроф
Фото: АР

Может ли все это послужить поводом для импичмента, рассказал Pravda.Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— Все эти перечисленные скандалы больше относятся к политической арене, чем коррупционной. Обычно, под скандалами понимают коррупцию, какие-то сексуальные приключения. Действительно, таких за время правления Обамы не было. Но это не означает, что не было ошибок.

Я бы назвал все перечисленное стратегическими ошибками, их было гораздо больше пяти. Главная ошибка Обамы — появление ИГ. Это можно называть скандалом, катастрофой. Именно Обама, вместо того, чтобы как-то исправить грандиозную ошибку его предшественника Джорджа Буша — вторжение в Ирак, только усугубил ситуацию, дополнив ее вторжением в Ливию и попыткой свержения Асада в Сирии.

Не без участия Обамы был так же переворот на Украине. Большое количество конфликтов идет в Йемене, в Мали. Это все катастрофы, которые можно назвать скандалом, но я бы причислил их к его наследию, которое состоит из целого ряда политических катастроф.

— Может ли Барак Обама предстать перед неким судом за допущенные ошибки, признают ли их преступлениями?

— Думаю, да. Шансы на это не очень велики, это должно быть решение общественности. Прежде всего, американской. Ведь за все это расплачиваются не только страны, где произошли перевороты, свержения режимов, бойни, гибели миллионов человек, потоки беженцев, Америка тоже пострадала. В США — грандиозные финансовые потери. Долг, который был при Буше составлял 10 триллионов, сейчас приближается к 20. Конечно, материальные потери не сравнить с человеческими. Но если бы такая петиция была, я бы ее подписал.

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Темы США Барак Обама Эдуард Лозанский
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