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Источник Правда.Ру

Олег МАТВЕЙЧЕВ: "Кандидаты в губернаторы проходят жесткий отбор"

Экспертное мнение

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о досрочной отставке губернатора Рязанской области Олега Ковалёва. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Николай Любимов.

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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Фото: "Википедия"

До сего дня Любимов был депутатом Госдумы, а в 2011–2015 годах занимал должность заместителя губернатора Калужской области.

"Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причем очень ответственных. Исхожу из того, что вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы", — сказал Владимир Путин во время встречи с исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Президент подчеркнул, что главное — "нужно поближе быть к людям, чувствовать, чем они живут, с какими проблемами сталкиваются в своей ежедневной жизни".

"Абсолютно с вами согласен, Владимир Владимирович. Мое жизненное кредо (наверное, я привык к этому): людей надо уметь слышать, и самое главное — делать то, что нужно людям. Постараюсь оправдать ваше очень высокое доверие и сделать все, чтобы людям жилось в Рязанской области намного лучше", — ответил Любимов.

За последние несколько дней в отставку ушли главы четырех регионов — Пермского края, Бурятии, Новгородской и Рязанской областей.

Комментируя перестановки в губернаторском корпусе, профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев заявил, что кандидаты на пост глав регионов должны быть носителями "некоего передового опыта, неких новых управленческих компетенций, которые старой когорте губернаторов были немножко несвойственны".

"Выбирают тех людей, которые были новаторами в своей области, но при этом имеют опыт работы в государственной службе. Самой разной — на городском уровне (как у Любимого), региональном, областном, федеральном. Тех, кто имеет разные компетенции — и при этом обязательно передовые", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Андрей Никитин внедрял всякие новые вещи (в "Агентстве стратегических инициатив". — Ред.). Максим Решетников внедрял новые вещи. Николай Любимов — тоже представитель передового региона, из команды Анатолия Артамонова, одного из лучших губернаторов в России. Естественно, Любимов — носитель этого опыта, и он с удовольствием поделится своими знаниями", — сказал "Правде.Ру" Олег Матвейчев.

По словам политолога, "главное не молодость или "варяги", как сейчас пишут в других регионах". "Сейчас в Адыгее назначен Мурат Кумпилов, который из этого же региона, председателем заксобрания был", — отметил эксперт "Правды.Ру".

"Главное — чтобы человек показал себя как эффективный управленец, который прошел самые различные тесты. Потому что сейчас проводится не только собеседование в администрации президента, сейчас применяют целую систему тестов, проводят целый отбор: как человек умеет общаться, как ведет себя в стрессовых ситуациях и т. д. Это тоже всё нужно уметь проходить", — подчеркнул Олег Матвейчев.

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