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Источник Правда.Ру

Взрыв в Египте: Какие последствия для туризма?

Экспертное мнение

Число погибших в результате взрыва в Каире в 11 декабря возросло до 25 человек, в основном, это женщины и дети. Как сообщил в эфире телеканала CBC Extra министр здравоохранения Египта Ахмед Имад ад-Дин Рады взрыв произошел в правом крыле собора, где обычно молятся женщины.

Взрыв в Египте: Какие последствия для туризма?
Фото: АР

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельчинко.

"В данной ситуации взрыв произошел не в аэропортовой инфраструктуре, и не на самолете. Поэтому, как мне кажется, вряд ли будут приняты какие-то решения, связанные с возобновлением полетов. Если бы подобное произошло в аэропорту, то тогда, конечно, это бы был еще один очень тяжелый удар по авиасообщению с Египтом", — считает эксперт.

Как напомнила исполнительный директор НП "Альянс туристических агентств" Наталья Осипова, россияне в любом случае никак не могут сейчас попасть в Египет напрямую.

"Никто не отменял запрет. Да, такая надежда брезжила, что вначале декабря все-таки Министерство транспорта со спецслужбами дадут разрешение на выполнение регулярных, затем и чартерных рейсов на египетские курорты, но пока этого не произошло. Так что никак этот взрыв не отразиться на наших туристах", — рассказала она Pravda.Ru

Напомним, предполагалось, что в октябре текущего года туристы из России смогут отправиться в отпуск на курорты Египта. Первый борт с российскими туристами должен был отправиться в Египет во второй половине октября, если технические условия будут окончательно согласованы.

Ранее Pravda.Ru писала, что Египет был готов рассмотреть создание отдельных терминалов для российских туристов, если число отдыхающих в стране россиян достигнет 3-4 миллона человек в год. Известно, что сначала планировалось запустить рейсы между Москвой и Каиром. Затем восстановить и регулярное сообщение между Москвой и курортными городами — Шарм-эль-Шейх и Хургада. По данным Росавиации, "ИрАэро" запросила разрешение на рейсы из Омска в Шарм-эль-Шейх и Каир, "Икар" — из аэропорта подмосковного Жуковского в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Каир.

В настоящее время экономическая ситуация в Египте из-за девальвации местного фунта и снижения валютных доходов от туризма признана критической. После завершения праздника Ид аль-Адха, во время которого загрузка отелей Шарм-эль-Шейхавпервые в этом году достигла 65% за счет прибытия внутренних туристов и гостей из арабских стран, уже на минувшей неделе занятость отелей резко упала — до 21%.

От политического положение в Египте также зависит, будут ли снова ездить в эту страну туристы. Не возникнут ли у маршала ас-Сиси проблемы с экономикой из-за рухнувшей отрасли, и когда можно ждать возвращения россиян к побережью Красного моря? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказала египетский журналист Мона Халиль.

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"Полёты в Египет — это не вопрос безопасности"
Темы Каир туризм Египет Наталья Осипова Сергей Мельчинко
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