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Источник Правда.Ру

Эксперт: Исторически Киев — русский город, нашему богатырю там самое место

Экспертное мнение

Чиновники Министерства обороны Украины внесли ряд правок в статьи Википедии, касающиеся Ильи Муромца, в частности, они коснулись места рождения русского богатыря. В ведомстве полагают, что он родился не во Владимирской области, а в украинском городе Моровск под Черниговом.

Историк: Россия не откажется от Ильи Муромца и Киева из-за пары

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН Александр Назаренко.

— Насколько это обоснованно, как вы считаете?

— Никто не знает, где родился Илья Муромец, ни мы, ни тем более Министерство обороны Украины, им-то откуда знать. Князь Владимир — персонаж былинный. Былина — это не летопись, не история. Да и в летописях про персонажей не всегда бывает известно, где кто родился и откуда происходил.

Ведь кто такой Илья Муромец? Откуда мы про него знаем? Из так называемых былин киевского цикла. Был Владимир Князь Киевский, у него были богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Леша Попович, изображенные на картине Васнецова "Три богатыря". Они обороняли южные рубежи Руси от печенегов, степняков. Вот все, что мы о них знаем. Плюс то, что мощи Ильи Муромца лежат в пещерах Киево-Печерской лавры. То есть, он под конец жизни, вроде бы, стал монахом. Это еще одно, уже церковное предание.

Прозвище Муромец дает некоторое основание связывать Илью с городом Муромом, который входит в нынешнюю Рязанскую область. Это уже наши края. Вот единственная зацепка, которая позволяет нам судить о происхождении этого былинного персонажа, а впоследствии — монаха. Никаких других данных о его происхождении нет. Поэтому ко всем этим попыткам переписать паспорт Муромца, его прописку по месту рождения, можно отнестись с улыбкой.

— В Муроме в монастыре нет мощей Ильи Муромца?

— Нет. Те мощи, которые признаны мощами Ильи Муромца, почивают в Киево-Печерской лавре. И это естественно, ведь он служил Киевскому Князю Владимиру Святому. Чего ему в Муроме делать на старости лет? Мощи его в Киеве, и в этом ничего позорного нет для русского богатыря. Киев был русским городом. Что же мы от него будем отказываться из-за того, что там сейчас какие-то сумасшедшие? Нет. Это часть русской истории, и русскому богатырю в Киеве самое место, тем более, в Х веке.

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Темы история Украина Александр Назаренко
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