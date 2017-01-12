Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Политолог: Высказыванием про Крым Тиллерсон добивается доверия элит США

Экспертное мнение

Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, в ходе слушаний в сенате заявил, что США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии более широкого соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

Политолог: Тиллерсон добивается доверия американских элит
Фото: АР

Заявление кандидата в госсекретари прокомментировал Pravda.Ru политолог, эксперт по российско-американским отношениям Виктор Олевич.

— Что это может быть за соглашение?

— За 70 лет после Великой Отечественной войны, после Ялтинской конференции, Потсдамской конференции, США так и не признали Прибалтику Литовско-Латвийско-Эстонской СССР, частью Советского Союза. Поэтому ожидать того, что США официально признают в ближайшее время Крым частью России, не стоит.

Дело в том, что Тиллерсону задали вопрос: готов ли он признать Крым частью России при каких-либо условиях. Это было связано с высказываниями Дональда Трампа во время предвыборной кампании и в целом с напряженной атмосферой на слушаниях в сенате, где ряд демократов и республиканцев с подозрением относятся к кандидатуре Рекса Тиллерсона. Его обвиняют в связях с Россией и российским бизнесом, в том, что он получил Орден дружбы в России, и пытаются задавать подобные наводящие вопросы. Тиллерсон заявил об интересах Украины, — если Киев согласится, тогда США будут готовы признать Крым российским. Но такого развития событий ожидать вряд ли можно в ближайшем будущем, условий для признания Америкой Крыма нет.

— Могут ли эти слова быть залогом одобрения его кандидатуры?

Высказывания Тиллерсона как по российской тематике, так и по другим вопросам надо рассматривать в контексте политической борьбы в американских элитах, которая сейчас идет. А также в контексте той тяжелой атмосферы, в которой проходят слушания в профильном комитете американского сената.

Конечно же, Тиллерсон прекрасно осведомлен, какие вызовы перед ним стоят, какие подозрения существуют в его отношении со стороны руководства Демократической и части Республиканской партии, со стороны оппонентов политики новой администрации Дональда Трампа. Своими высказываниями он пытается заручится поддержкой американских сенаторов, если не от демократов, то хотя бы от республиканцев. Рекс Тиллерсон пытается избавится от их подозрений, лишить недоверие какой-либо основы.

Напомним, Рекс Тиллерсон является управляющим директором крупнейшей нефтяной компании мира Exxon Mobil и не имеет опыта государственной службы и дипломатической деятельности. Трамп, по словам его окружения, выбрал Тиллерсона, увидев в нем человека, способного добиваться поставленных результатов в переговорах с любыми партнерами, а также обладающего обширными деловыми связями по всей планете.

"У Рекса Тиллерсона прекрасные связи с Россией, готова огромная сделка на сотни миллиардов долларов по разработке арктической нефти. Я только что вернулся из Америки, и практически 24 часа по всем каналам его представляют с Путиным, и говорится о том, что он получил орден "Дружбы народов", — рассказал ранее Pravda.Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его словам, некоторые сенаторы-республиканцы категорически против его кандидатуры. Сейчас в сенате расклад такой: 52 республиканца и 48 демократов, нужно простое большинство. Но влиятельные сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио заявили, что точно не проголосуют за Тиллерсона.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


США могут признать Крым российским
Темы США Крым Виктор Олевич Рекс Тиллерсон
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
На что способно кадетское братство
Евросоюз
Немецкий журналист: Мы никогда не узнаем правды о терактах
Федеральные
Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза"
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Дмитрий Нерсесов Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза" Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить? Любовь Степушова Игорь Буккер Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку Игорь Буккер
Комментарии
Галина Суровегина Евгений Сатановский: Сорос зарабатывает на конфликте Израиля с Палестиной
Галина Суровегина Немецкий журналист: Мы никогда не узнаем правды о терактах
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ На Украине верят, что проведут парад на Красной площади
владимир буканов Российским педофилам ужесточат наказание
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Маккейн: С Москвой говорить нужно только с позиции силы
владимир буканов Прокуроры добились погашения миллиардных долгов по зарплате перед россиянами
владимир буканов На Украине верят, что проведут парад на Красной площади
Галина Суровегина Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Галина Суровегина Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Галина Суровегина Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?