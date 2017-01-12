Политолог: Высказыванием про Крым Тиллерсон добивается доверия элит США

Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, в ходе слушаний в сенате заявил, что США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии более широкого соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

Фото: АР

Заявление кандидата в госсекретари прокомментировал Pravda.Ru политолог, эксперт по российско-американским отношениям Виктор Олевич.

— Что это может быть за соглашение?

— За 70 лет после Великой Отечественной войны, после Ялтинской конференции, Потсдамской конференции, США так и не признали Прибалтику Литовско-Латвийско-Эстонской СССР, частью Советского Союза. Поэтому ожидать того, что США официально признают в ближайшее время Крым частью России, не стоит.

Дело в том, что Тиллерсону задали вопрос: готов ли он признать Крым частью России при каких-либо условиях. Это было связано с высказываниями Дональда Трампа во время предвыборной кампании и в целом с напряженной атмосферой на слушаниях в сенате, где ряд демократов и республиканцев с подозрением относятся к кандидатуре Рекса Тиллерсона. Его обвиняют в связях с Россией и российским бизнесом, в том, что он получил Орден дружбы в России, и пытаются задавать подобные наводящие вопросы. Тиллерсон заявил об интересах Украины, — если Киев согласится, тогда США будут готовы признать Крым российским. Но такого развития событий ожидать вряд ли можно в ближайшем будущем, условий для признания Америкой Крыма нет.

— Могут ли эти слова быть залогом одобрения его кандидатуры?

— Высказывания Тиллерсона как по российской тематике, так и по другим вопросам надо рассматривать в контексте политической борьбы в американских элитах, которая сейчас идет. А также в контексте той тяжелой атмосферы, в которой проходят слушания в профильном комитете американского сената.

Конечно же, Тиллерсон прекрасно осведомлен, какие вызовы перед ним стоят, какие подозрения существуют в его отношении со стороны руководства Демократической и части Республиканской партии, со стороны оппонентов политики новой администрации Дональда Трампа. Своими высказываниями он пытается заручится поддержкой американских сенаторов, если не от демократов, то хотя бы от республиканцев. Рекс Тиллерсон пытается избавится от их подозрений, лишить недоверие какой-либо основы.

Напомним, Рекс Тиллерсон является управляющим директором крупнейшей нефтяной компании мира Exxon Mobil и не имеет опыта государственной службы и дипломатической деятельности. Трамп, по словам его окружения, выбрал Тиллерсона, увидев в нем человека, способного добиваться поставленных результатов в переговорах с любыми партнерами, а также обладающего обширными деловыми связями по всей планете.

"У Рекса Тиллерсона прекрасные связи с Россией, готова огромная сделка на сотни миллиардов долларов по разработке арктической нефти. Я только что вернулся из Америки, и практически 24 часа по всем каналам его представляют с Путиным, и говорится о том, что он получил орден "Дружбы народов", — рассказал ранее Pravda.Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его словам, некоторые сенаторы-республиканцы категорически против его кандидатуры. Сейчас в сенате расклад такой: 52 республиканца и 48 демократов, нужно простое большинство. Но влиятельные сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио заявили, что точно не проголосуют за Тиллерсона.

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