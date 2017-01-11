Светлана Журова: Завтра аскорбинку допингом объявят и все будут на нас пальцем показывать

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов.

Как говорится в заявлении ассоциации, комиссия Макларена выявила в России "неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга". И поэтому, по мнению NADO, Россию следует исключить из всех соревнований, пока антидопинговые системы страны "не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом".

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дала Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя международного комитета ГД РФ Светлана Журова.

— Насколько NADO авторитетная организация? Будут ли к ней прислушиваться?

— Представьте, если бы наше антидопинговое агентство РУСАДА несколько лет назад выступило бы с такой инициативой, как бы к ней отнеслись в мире? Тоже самое и здесь, NADO не имеет силы делать подобные заявления, чтобы на них обращали внимание. Это рассчитано, к сожалению, не на спортивные международные федерации, а на большую массу народа, которая прочитала эту новость. Представьте, 19 стран по всему миру объединились, значит, наверное, в докладе Макларена есть объективная информация, ведь даже агентства посчитали отстранить Россию.

Такие заявления не рассчитаны на то, чтобы бороться с допингом и каким-то образом влиять на Россиюю Они просто хотят в очередной раз что-то сказать про нашу страну. На самом деле, это еще один информационный повод. Потому что спортсмены также разделились в своих мнениях, они по-разному относится к этой ситуации.

Кстати, разумно, я считаю. Торопиться не следует, всегда надо понимать, что вчера еще мельдоний был разрешенным препаратом, а сегодня запрещенным. Спортсмен сам не знает, что использует какой-то восстановитель. Он думает, все прекрасно, никаких вопросов нет, а завтра ему говорят, что ты главный допингер и всю жизнь бегал на мельдонии. Завтра аскорбинка может стать допингом, и весь мир будет на тебя показывать пальцем.

Были же случаи, когда и в Финляндии были серьезные проблемы с допингом, и в Австрии были скандалы, и в Америке, но при этом же не дисквалифицировалась целая страна, и не говорилось о том, что стране нельзя проводить соревнования. Поэтому это совершенно неприемлемое заявление, каждая спортивная федерация примет решение сама, и воздействовать на нее таким образом, наверное, не очень правильно.

Лишить Россию соревнований может только ситуация, когда спортсмены начнут отказываться приезжать сюда из других стран, тогда просто такие чемпионаты не будут состоятельны. Возможно, к этому подвигают людей такими заявлениями.

— В документе утверждается, что комиссия Макларена выявила в России "неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга". О каких доказательствах может идти речь?

— Ряд отдельных людей спекулировали на этой теме, это однозначно. В любой стране есть такие вещи, есть спортсмены, тренеры, специалисты, какие-то люди в федерациях, которые хотят обмануть.

Но это никогда, ни в одной стране не будет государственным подходом. Это слишком опасно, кто-то все равно расскажет, сейчас слишком много средств коммуникаций для того, чтобы это не выявить. К тому же люди друг другу все равно завидуют, один спортсмен может легко сфотографировать и послать доказательства. Сегодня ты живешь здесь, а завтра уедешь за границу, будешь выступать за другую страну и все расскажешь.

Какая страна сейчас подпишется на государственный подход к допингу? Это невозможно. Все это решается в индивидуальном порядке, принимать допинг или нет. Никакое государство никогда не будет это поддерживать, потому что это преступление, которое в России, кстати, будет уголовно наказуемо. Поэтому говорить, что Россия не борется с допингом, совершенно не правильно. Сейчас те претензии, которые можно предъявить даже 5-летней давности, не имеют никаких оснований. Сам Макларен на пресс-конференции сказал, что сейчас к России таких претензий нет вообще. Да, пять лет назад были вопросы, но сейчас таких проблем у России нет.

— РФ должна как-то отреагировать на эти заявление NADO?

— Если мы будем на него реагировать, опять раздуем всю эту историю. Ну сказали они, и сказали. Они вызывают нас на то, чтобы мы реагировали, чтобы эта новость пошла дальше. Такие заявления рассчитаны на обычных людей, на спортсменов, у которых итак уже начинают появляться русофобские настроения, они же авторитет для них.

Хотя те претензии по поцарапанным баночкам у меня вызывает очень большие подозрения. То есть, у нас спецслужбы якобы умеют вскрывать избирательную систему такой страны как Америка, а тут не смогли баночки подменить так, чтобы никто ничего не нашел. Это просто смешно. Где-то мы суперспециалисты, а где-то просто что-то поцарапали.

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