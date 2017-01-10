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Источник Правда.Ру

У США нет доказательств "российских кибератак"

Экспертное мнение

Госдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФ. В рассекреченной части доклада американских спецслужб о предполагаемой деятельности российских хакеров во время избирательной кампании в США говорится, что хакерские атаки были организованы российскими властями на высшем уровне вплоть до президента Владимира Путина.

Эксперт: Российскими кибератаками США прикрывают собственную з

Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби объяснил отсутствие серьезных доказательств тем, что спецслужбы приняли меры по защите своих источников.

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился политолог, публицист Леонид Крутаков.

— Как вы относитесь к такому объяснению?

— Тут божий дар с яичницей перепутан. Потому что в отношении агентурных данных можно говорить только о том, что хакерские кибератаки, как они утверждают, были санкционированы лично Путиным. При разговоре лично с Путиным мог присутствовать кто-то близкий. И, конечно, агент мог бы дать информацию о каком-либо указании. Но сами кибератаки, если они все же проводились хакерами, - это же не магия, не волшебство, они оставляют следы. Поэтому рассказ о том, что доказательства атаки русских хакеров не предоставляются соответствующими службами, потому что они берегут свои источники, - это просто дыра в аргументации, аргументация другого ряда. Здесь смешаны две составляющие. Просто доказать адрес атаки, кто ее произвел, - это возможно. А вот доказать то, что эта атака была произведена по личному приказу Путина, можно только с помощью агентурных данных.

Опять же, если бы были 100%-ные доказательства о причастности к кибератакам России, то я думаю, что и вторая информация имела бы какую-то, хотя бы логическую, доказательную базу. Но поскольку нет доказательств ни того ни другого, это все хорошая мина при плохой игре. Они придумали отмазку. Потому что заявлять о личном участии в этом Владимира Путина можно было бы только на основе агентурных данных, только при личной встрече, когда подмигнул, махнул головой и сказал: ладно, одобряю. Пусть докажут, что это русские хакеры. И тогда утверждение о том, что об этом мог знать Владимир Путин, будет выглядеть хотя бы правдоподобно. Но поскольку ни то ни другое не предъявлено, все это является продолжением предыдущей политики Обамы и его администрации.

— Получается, что США могут и дальше обвинять во всех грехах российских хакеров и российскую власть, прикрываясь защитой своих источников?

— Да. Они не собираются предоставлять какие-либо доказательства. А потом, со стороны, которая прослушивает президентов, канцлеров, премьеров, своих ближайших союзников, Ангелу Меркель, например, и всех прочих, поднимать тему о том, что кто-то вскрыл сервер одной из политической партий, по меньшей мере, смешно. Ребята, свою задницу подмойте, прежде чем выступать против других. Вы уже показали, насколько контролируете это пространство, насколько вы его прослушиваете.

Напомню про вирус для иранской АЭС в Бушере, который сорвал сроки запуска станции. А если бы это была действующая АЭС? К чему это могло привести? Мало того, это же первый случай в истории, когда ни хакеры, а напрямую спецслужбы США и Израиля признали, что они разрабатывали этот вирус и сознательно его запускали. Акт кибернетической агрессии уже исторически присутствует, и совершила его не Россия, а США. Опять же, это надо понимать и помнить.

— Должна ли РФ добиваться предъявления доказательств, есть ли юридические рычаги для этого? Или не стоит обращать внимания на все эти высказывания?

— Доказательства вины являются обязанностью суда или прокурора, а вовсе не обвиняемого. Это во-первых. А во-вторых, мы же не считаем себя обвиняемыми, почему мы должны вообще играть в эти игрушки. Ребята, есть доказательства, ну предъявите их, будем разговаривать. Если действительно кто-то с нашей территории это сделал, будут разбираться, искать.

Насколько это уголовно наказуемо - другой вопрос. Если это политическая игра, тогда это политическая игра. Тут надо четко расставить акценты, озвучить их. Ведь смысл не в кибератаках, а в том, что представлители Демократической партии Хиллари Клинтон подтасовывали, играли в грязную игру против Сандерса. Вопрос-то в том, что непорядок, коррупция и грязь царят в вашей политической системе, а при этом вы обвиняете Россию в выборах и во всем остальном.

По поводу хакеров... США сами же выпустили этого зверя наружу. Что теперь возмущаются? Понятно, что мир через интернет-пространство стал более прозрачен и более уязвим, он стал более управляем, чего пытались добиться стратегией глобализации по-американски. Надо понимать, что это пространство может использоваться не только во благо, но и во вред. С этим ничего поделать нельзя. Поэтому напоролись на то, что они сами сделали. А кто виноват? По большому счету, сами Штаты и виноваты, им и надо с этим разбираться. Нам же надо просто четко озвучить: ребята, разберитесь со своей политической системой, с подтасовками, с каруселями, в которых вы обвиняли друг друга, разберитесь с хакерами. Есть доказательства? Покажите.

Если это российский или вообще какой-нибудь другой хакер, условно, румынский, тут еще стоит вопрос, будет ли уголовная ответственность. Если в его руки случайно попали какие-то данные, он, как гражданин, был обязан их опубликовать. Тут масса вопросов, которые никто не задает, потому что цель другая — превратить Россию в самого главного монстра, злодея.

Сейчас Дональд Трамп попадает в неприятную сложную ситуацию. Его обвиняют, что он по сути дела приведен к власти русскими хакерами и Путиным лично, и если Трамп сейчас скажет: "Все это неправда, мы будем дружить с Россией", — тем самым, он косвенно подтвердит, что вроде как с русскими. Ему поставили такую задачу, которую он будет вынужден решать. Хотя Обама и разведсообщество попытались повертеть хвостом, когда заявили, что "да, русские пытались, но не смогли изменить выбор американского народа". И тогда вообще по поводу чего шум? Пытались — но не смогли. А ваша система крепкая, народ порядочный, голосует исходя из собственных убеждений, а не исходя из ваших историй нарушений — и это в расчет не берут, поэтому Трамп победил справедливо. И если этот вывод следует из доклада, то тогда вообще о чем разговор, не понимаю.

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Темы кибератаки выборы в США Леонид Крутаков
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