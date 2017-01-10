Парламент Венесуэлы и Николас Мадуро - кто кого?

Парламент Венесуэлы лишил президента Николаса Мадуро полномочий в силу неисполнения им своих обязанностей. Верховный суд счел это решение неконституционным и посоветовал оппозиционерам не политиканствовать.

Николас Мадуро. Фото: REX

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал доктор исторических наук, профессор РАН, профессор СПбГУ, директор Центра ибероамериканских исследований в СПбГУ Виктор Хейфец.

— Зачем оппозиция раскачивает ситуацию? Неужели нельзя подождать очередных выборов в 2018 году?

— Верховный суд абсолютно прав. Речь идет от отстранении от должности ввиду оставления обязанностей. Нечто подобное было в свое время на Украине использовано в отношении Януковича. Но Янукович, в отличие от Мадуро, физически покинул территорию страны и физически не исполнял обязанности президента. Мадуро их исполняет. Но то, что ему вменяется, неэффективное исполнение обязанностей и провальная экономическая политика, не может быть приравнено к фактическому оставлению должности. Поэтому, с точки зрения права, решение Верховного суда было абсолютно логично.

Зачем раскачивает? Это один из многих, но не последних актов в цепочке противостояния парламента, контролируемого оппозицией, и исполнительной властью. Исполнительная и судебная власть фактически отказались проводить референдум по досрочному прекращению полномочий президента. Но оппозиция это восприняла как отказ от выполнения воли народа. Правда они не собрали достаточно большое количество подписей за проведение данного референдума.

Парламент в этой ситуации воспользовался политической акцией. Оппозиционеры, кстати, особо этого не скрывали. В Венесуэле огромнейшая инфляция. На 2017 год, по прогнозам, инфляция достигнет 2,5 тысячи процентов. Это самый высокий показатель в Латинской Америке, в Западном полушарии в целом, да и один из самых высоких показателей в мире. Есть нехватка ряда товаров, в том числе первой необходимости, серьезнейшие очереди за многими товарами, хотя голода нет. И это не только результат падения цен на нефть, это результат неэффективного управления экономикой.

Это отстранение от власти — один из способов показать, что мы здесь, мы никуда не делись, а Мадуро страной руководит плохо, и вот, мы готовы всегда в отставку его отправить. Даже зная, что отставки не будет.

— Мадуро заявил, что 10 января к присяге будет приведены специальные силы по борьбе с путчистами Comando Antigolpe с участием вооруженных сил, полиции, центрального правительства "и всех революционных сил". Как пишет EFE, руководить ими будет вице-президент Тарик эль-Асами. Эти силы будут принимать "превентивные правовые меры в отношении всех заговорщиков и террористов внутри страны для недопущения свержения легитимной власти, беспорядка и хаоса". Насколько накалена ситуация в Венесуэле? Преданы ли Мадуро министр обороны Владимир Падрино и глава полиции Нестор Реверол?

— Мы можем исходить только из официального заявления министра обороны. Официально министр обороны сказал, что армия целиком на стороне правительства. Наверное, в вооруженных силах есть определенные очаги недовольства тоже. Я напомню, что в декабре 2015 года, когда состоялись выборы парламента, в кварталах, где проживают военнослужащие, тоже был высокий процент голосования за оппозицию. Значит, недовольство какое-то есть.

Другое дело, достаточно ли этого недовольства для организации военного переворота. Для Латинской Америки, для Венесуэлы, военные перевороты не редкость. В Венесуэле они происходили не раз, покойный команданте Чавес сам участвовал в попытках свержения власти вооруженным путем, были попытки против него. После этих попыток вооруженные силы очень сильно подчищены и в кадровом отношении больше других наполнены проправительственными силами. До конца никто ни в ком уверен, конечно, быть не может.

Возможно, что создание новых структур - это способ взаимного контроля. Армия контролирует полицию, полиция контролирует армию, и всех вместе контролирует исполнительный вице-президент, который считается, может быть, еще более радикальным политиком, нежели Мадуро. Я не готов говорить о том, что такое превентивные меры против заговорщиков. Я не располагаю сведениями о заговорах. Но то, что это демонстрация силы правительства, у меня сомнений не вызывает. Вы говорите, что выведете своих сторонников, а мы говорим, что выведем на улицу своих сторонников и их поддержат эти подразделения. Это, конечно, взаимная эскалация. Оппозиция идет на эскалацию, исполнительная власть тоже идет на эскалацию.

— Мадуро обвиняет в путче Вашингтон и мафию, которая выводит из страны наличность. Что здесь правда? Для чего предпринята реформа по изъятию купюр в 100 боливаров?

— У меня не вызывает сомнения то, что Вашингтону, конечно же, хотелось бы, чтобы Мадуро власти лишился. Тут принципиальной разницы в позициях Барака Обамы и нового будущего президента Трампа нет. Но я не готов прямо сейчас сказать, что именно США стоят за оппозицией. Оппозиция появилась не вчера, не позавчера. Экономический кризис в стране придумали не американцы. Но то, что им это было бы выгодно, это сомнений не вызывает.

Что касается мафии, наверное, в условиях любого экономического кризиса, обостряются желания разных сил поиграть на разнице курсов, на черном рынке. Если тот же самый товар можно продать дороже в другом месте -конечно, это используется. Денежные реформы — это попытка справиться с выведением денег из оборота, накоплениями. Но не все дает результат. Мы помним советскую реформу, придуманную Павловым, она окончилась практически отсутствием какого-то серьезного результата. Посмотрим, насколько Мадуро удастся быть удачнее Павлова.

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