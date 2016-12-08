Антарктида треснула. Чем это грозит?

Специалисты НАСА обнаружили в Ларсене, одном из самых уязвимых ледников Антарктиды, гигантскую трещину длиной в 112 километров и шириной в 100 метров. По мнению ученых, ее появление свидетельствует о начале распада ледового массива и формировании мегаайсберга площадью в 6,5 тысячи квадратных километров. Эта площадь сравнима с размерами американского штата Делавэр и составляет примерно седьмую часть от площади Московской области, Эстонии или другого небольшого европейского государства.

О последствиях данного явления Pravda.Ru поговорила с кандидатом физико-математических наук, почетным полярником Виктором Боярским.

— Какие последствия могут быть? Это опасно?

— Такие случаи уже были, гигантские айсберги откалывались от ледника Фишера. Конечно, не размером со штат, но порядка десятка километров в длину. Тогда у нас даже часть снаряжения, топливные емкости ушли в океан. Потом пришлось их вылавливать.

Ларсен уже давно отвалился. По этому леднику 25 лет назад мы начинали свой поход в Антарктиду. В последние несколько лет он очень здорово деградировал. От него практически ничего не осталось. Это восточная часть Антарктического полуострова, он не такой большой ледник, как Росса, и практически весь ушел в море в виде айсбергов.

Толщина этого ледника метров четыреста. Он находится на плаву, ну отвалятся айсберги длиной в сто километров, ледник попадает в море. Скорее всего, пролив Дрейка не вынесет его, он пойдет по часовой стрелке. В бассейне моря Уэдделла находится своеобразный мешок, куда что попало, то пропало. Это единственное море, которое в Антарктике не вскрывается ото льда. Поэтому если айсберг отвалился и не сядет на мель, а там довольно глубоко, он будет дрейфовать.

Судоходства в этом море нет, никто там не ходит. Поэтому если он отвалится, он будет в море Уэдделла спокойно себе находиться в виде огромного острова. Если все-таки его вынесет в Южную Атлантику, его потащит на восток, но и там не такое сильное судоходство.

Кроме того, мы его можем мониторить. В случае, если он будет уходить из моря Уэдделла, за ним можно следить. Сто километров - это не самый большой размер, бывало, куски и побольше отваливались. Если ледники откалываются на побережье, непосредственно уходящем в Атлантику, то айсберги могут представлять потенциальную опасность судоходству. Хотя жалко, конечно, что в западной Антарктике происходит достаточно серьезная деградация ледового покрова.

— Каковы глобальные последствия этой деградации?

— Восточная Антарктида выдерживает разумный баланс, идет накопление льда. Пока баланс ледникового покрова скорее нейтральный, чем отрицательный. Но если лед Антарктиды растает, мало никому не покажется. Правда это из далекого будущего, если вообще такое когда-нибудь будет. Парниковые эффекты не оказывают большого влияния на этот механизм. Так что даже если они будут действовать все время, потребуются сотни лет, чтобы как-то это масштабно сказалось на обстановке.

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