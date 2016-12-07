С чем Мирзиёев едет к Путину?

Новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит свой первый официальный визит в Россию. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на высокопоставленного источника в правительстве Узбекистана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "относятся к этому положительно".

Шавкат Мирзиёев. Фото: instagram.com

Напомним, накануне в Узбекистане прошли президентские выборы, на которых уверенную победу одержал сторонник бывшего лидера Узбекистана, скончавшегося в сентябре Ислама Каримова, Шавкат Мирзиёев. Как в дальнейшем сложатся отношения России и Узбекистана, рассказал Pravda.Ru сотрудник сектора Средней Азии Центра изучения проблем стран ближнего зарубежья РИСИ Иван Ипполитов.

— Как сложатся отношения Россия - Узбекистан?

— На мой взгляд, Шавкат Мирзиёев продолжит ту внешнюю политику, то балансирование между внешнеполитическими ориентирами, которые велись при Исламе Каримове. Однако по мере того, как активность и влияние России возрастают, в том числе и в центральноазиатском регионе, пророссийский вектор может быть несколько усилен. По крайней мере, в недавнее время были сделаны определенные значимые шаги в российском направлении со стороны Узбекистана.

В частности, во время недавнего голосования в Генассамблее ООН по проекту резолюции по правам человека в Крыму делегация Узбекистана голосовала против этой резолюции. А в марте 2014 года, когда на Генассамблее ООН голосовали за резолюцию, осудившую присоединение Крыма к России, узбекская делегация заняла нейтральную позицию. Сейчас же Узбекистан выступил на российской стороне. То есть, это вполне наглядный знак того, что Узбекистан настроен на улучшение отношений с Россией. Но, честно говоря, я бы не стал ожидать каких-то быстрых и крутых перемен. Это вообще не очень свойственно политике Узбекистана.

— Главными темами переговоров станут вопросы безопасности, экономического сотрудничества и трудовых мигрантов. Какие точки соприкосновения России и Узбекистана вы видите по этим проблемам?

— Узбекистан можно считать залогом стабильности в среднеазиатском регионе, который держит всю конструкцию в устойчивом положении. Эта страна, с 32-миллионным населением, наиболее эффективным из всех стран региона государственным аппаратом, наиболее мощными спецслужбами, вооруженными силами, жестко и последовательно проводит политику по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Узбекистан имеет большой опыт в этом деле. Так что, с точки зрения безопасности, наши интересы очень и очень близки.

Что касается других направлений, экономического сотрудничества, то и здесь есть, что обсуждать. Узбекистан, безусловно, заинтересован в российском рынке. Россия является крупнейшим инвестором и внешнеторговым партнером Узбекистана. За прошлый год российско-узбекский товарооборот составил чуть меньше трех миллиардов долларов. Обе страны заинтересованы в его увеличении.

Россия заинтересована в активизации многих экономических связей с Узбекистаном. Известно, что "Газпром" и "Лукойл" проводят работы в Узбекистане по изучению и освоению нефтегазовых месторождений. Именно с этими проектами связаны основные надежды на то, что добыча углеводорода в Узбекистане существенно увеличится. Кроме того, Россия заинтересована в узбекском уране.

По поводу вопроса трудовой миграции среднеазиатского региона. В России он является темой скандальной, шумной, и очень многие выступают и в экспертном сообществе, и в медиапространстве за сокращение, всяческое максимальное регулирование мигрантов. Но здесь, на мой взгляд, нужно соблюдать определенную меру. В трудовых ресурсах из Средней Азии Россия заинтересована так же, как и жители этого региона заинтересованы в трудовом рынке России. Отмечу, что Узбекистан может предоставлять России не только неквалифицированную рабочую силу, но и квалифицированную. В трудовых ресурсах самого широкого профиля Россия тоже заинтересована. Несмотря на известные экономические проблемы, в России очень многое строят. И объемы строительства в нашей стране достаточно велики, здесь нужны рабочие руки.

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