Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Обама пригласил террористов в США

Экспертное мнение

Барак Обама 6 декабря во время речи перед военнослужащими на авиабазе Макдил (штат Флорида, США) заявил, что на противостояние терроризму в ближневосточном регионе могут уйти жизни не одного поколения, при этом угрозы существованию США со стороны терроризма нет.

Некомпетентность Вашингтона поражает: Как Обама открывает США дл

"Сказать о том, что мы добиваемся прогресса, — это не то же самое, что сказать, что работа сделана. Мы знаем, что смертельная угроза сохраняется, знаем, что в той или иной форме насильственный экстремизм останется с нами на годы", — сказал Барак Обама.

По словам действующего президента США, "сегодняшние террористы могут убивать невинных людей, но они не являются экзистенциальной угрозой нашей стране, и не надо делать ошибки и преувеличивать их возможности, как это делают они сами".

Данное заявление президента США Pravda.Ru попросила прокомментировать генерал-майора ФСБ РФ в отставке Евгения Лобачева.

— Почему со стороны терроризма угрозы для США нет? Действительно ли это так?

— Это глубочайшее заблуждение. Судя по всему, человек вообще мало сведущ в вопросах безопасности. Единственным правильным шагом Обамы за последнее время является признание ошибки США при образовании ИГ (организация запрещена в РФ. — Ред.). Все остальное настолько непрофессионально, неумно и некомпетентно, что удивляешься, как такой великий народ, как американский, выбрал себе такого президента.

Терроризм угрожает США в первую очередь, так же как и России. Но когда Россия по-настоящему защищается, занимается и борется с этим, США с верхоглядством их верховного правителя и служб безопасности опять-таки некомпетентны. Они направили все свои усилия на борьбу с Россией, которая никогда и не собиралась нападать. Настоящую, реальную угрозу Вашингтон не видит, не понимает.

— Не преувеличивает ли Обама возможности террористов, говоря о том, что целые поколения не смогут его побороть?

— Конечно, преувеличивает. Он же не участвует в борьбе и не понимает, что уже сделано и что можно сделать, объединив усилия. Если бы год или полгода назад США и их сателлиты, действительно, начали борьбу с терроризмом, ничего подобного бы уже не осталось. Существовали бы отдельно разрозненные очаги сопротивления. Но Штаты ничего не делают, конечно, там не одно поколение вымрет, пока эти отморозки сами друг друга не перережут.

Отметим, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности России предотвратила десять террористических актов и более 30 преступлений террористической направленности за 10 месяцев 2016 года.

Как сообщает журнал Atlantic, после чудовищных терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне власти США израсходовали около одного триллиона долларов на укрепление безопасности страны, но значительная часть этих средств была потрачена вхолостую. Как сообщается в аналитической статье "Прибавилось ли в Америке хоть сколько-то безопасности?", "за последние 15 лет американское правительство истратило 100-150 миллиардов долларов на провальные или неоправданные программы национальной безопасности, а также на приобретение и обслуживание оборудования, которое реально не работает".

В качестве одного из примеров приводится система защиты от бактериологического нападения BioWatch, внедренная в 36 крупных городах США. Работает ли она, фактически неизвестно, поскольку в реальных условиях это не проверялось: никто толком не знает, как это сделать достаточно безопасно. Лабораторные испытания вызывают большие сомнения в эффективности системы. Полторы сотни сигналов тревоги, реально поданных ее датчиками, все без исключения оказались ложными; со временем власти на местах перестали на них реагировать. Тем не менее система сохраняется, и одно ее обслуживание за истекшие годы обошлось более чем в один миллиард долларов.

"Дело в том, что никто не собирается побеждать ИГ, никто - США, тем более, — сказал Pravda.Ru Михаил Чернов, политолог, замдиректора Центра стратегической конъюнктуры. — США нужна эта ситуация для разворачивания крупномасштабной войны и втягивания в нее новых игроков: региональных и нерегиональных. Никакими бомбежками ИГ не победить, да и никто не собирается это делать. Нет такой цели и задачи — победы над ИГ. Есть задача втянуть ресурсно, инфраструктурно, идеологически в войну большое количество государств. Возможно, есть задача немножко ослабить ИГ. Возможно, американцы слишком ретиво взялись за дело. Тут ситуация сложная, важно, на что это работает, — это работает на разжигание большой войны на Ближнем Востоке".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Международный терроризм плачет по уходящему Обаме
Темы США терроризм Барак Обама Евгений Лобачев
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
В Германии сформировался культ личности Меркель
КПРФ
Лихие девяностые: Вспомнить все. И всех
Как отстоять права
Европарламент наградил российских журналистов
Читательский топ
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории

Наше здоровье и долголетие зависит от... кишечных микробов.

Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Происшествия
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Происшествия
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков

Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.

Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Культура
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Мир
Профессор из Австрии: ЕС потерял из-за санкций сотни миллиардов евро
Россия
Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Любовь Степушова (Люлько) В Германии сформировался культ личности Меркель Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Киев отказался модернизировать пустоту Юрий Носовский
Комментарии
Dmitriy Kuznezov Путин потребовал обогнать весь мир по росту экономики
вячеслав судаков Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Wladislav Kostoglodov Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Любовь Антипова (Кретинина) Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Ezra Zilberstein Меркель спасает то, что в Германии нет своего Трампа
strateg s "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
strateg s За "лохматое чмо" Баста выплатит Децлу 50 тысяч рублей
strateg s Православная культура не нужна только бесам
григорий николаев Украина и Литва ответят за хамство первыми
Юрий Котов В "Останкино" ответили на обвинения в отуплении населения
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?