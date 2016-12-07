Обама пригласил террористов в США

Барак Обама 6 декабря во время речи перед военнослужащими на авиабазе Макдил (штат Флорида, США) заявил, что на противостояние терроризму в ближневосточном регионе могут уйти жизни не одного поколения, при этом угрозы существованию США со стороны терроризма нет.

"Сказать о том, что мы добиваемся прогресса, — это не то же самое, что сказать, что работа сделана. Мы знаем, что смертельная угроза сохраняется, знаем, что в той или иной форме насильственный экстремизм останется с нами на годы", — сказал Барак Обама.

По словам действующего президента США, "сегодняшние террористы могут убивать невинных людей, но они не являются экзистенциальной угрозой нашей стране, и не надо делать ошибки и преувеличивать их возможности, как это делают они сами".

Данное заявление президента США Pravda.Ru попросила прокомментировать генерал-майора ФСБ РФ в отставке Евгения Лобачева.

— Почему со стороны терроризма угрозы для США нет? Действительно ли это так?

— Это глубочайшее заблуждение. Судя по всему, человек вообще мало сведущ в вопросах безопасности. Единственным правильным шагом Обамы за последнее время является признание ошибки США при образовании ИГ (организация запрещена в РФ. — Ред.). Все остальное настолько непрофессионально, неумно и некомпетентно, что удивляешься, как такой великий народ, как американский, выбрал себе такого президента.

Терроризм угрожает США в первую очередь, так же как и России. Но когда Россия по-настоящему защищается, занимается и борется с этим, США с верхоглядством их верховного правителя и служб безопасности опять-таки некомпетентны. Они направили все свои усилия на борьбу с Россией, которая никогда и не собиралась нападать. Настоящую, реальную угрозу Вашингтон не видит, не понимает.

— Не преувеличивает ли Обама возможности террористов, говоря о том, что целые поколения не смогут его побороть?

— Конечно, преувеличивает. Он же не участвует в борьбе и не понимает, что уже сделано и что можно сделать, объединив усилия. Если бы год или полгода назад США и их сателлиты, действительно, начали борьбу с терроризмом, ничего подобного бы уже не осталось. Существовали бы отдельно разрозненные очаги сопротивления. Но Штаты ничего не делают, конечно, там не одно поколение вымрет, пока эти отморозки сами друг друга не перережут.

Отметим, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности России предотвратила десять террористических актов и более 30 преступлений террористической направленности за 10 месяцев 2016 года.

Как сообщает журнал Atlantic, после чудовищных терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне власти США израсходовали около одного триллиона долларов на укрепление безопасности страны, но значительная часть этих средств была потрачена вхолостую. Как сообщается в аналитической статье "Прибавилось ли в Америке хоть сколько-то безопасности?", "за последние 15 лет американское правительство истратило 100-150 миллиардов долларов на провальные или неоправданные программы национальной безопасности, а также на приобретение и обслуживание оборудования, которое реально не работает".

В качестве одного из примеров приводится система защиты от бактериологического нападения BioWatch, внедренная в 36 крупных городах США. Работает ли она, фактически неизвестно, поскольку в реальных условиях это не проверялось: никто толком не знает, как это сделать достаточно безопасно. Лабораторные испытания вызывают большие сомнения в эффективности системы. Полторы сотни сигналов тревоги, реально поданных ее датчиками, все без исключения оказались ложными; со временем власти на местах перестали на них реагировать. Тем не менее система сохраняется, и одно ее обслуживание за истекшие годы обошлось более чем в один миллиард долларов.

"Дело в том, что никто не собирается побеждать ИГ, никто - США, тем более, — сказал Pravda.Ru Михаил Чернов, политолог, замдиректора Центра стратегической конъюнктуры. — США нужна эта ситуация для разворачивания крупномасштабной войны и втягивания в нее новых игроков: региональных и нерегиональных. Никакими бомбежками ИГ не победить, да и никто не собирается это делать. Нет такой цели и задачи — победы над ИГ. Есть задача втянуть ресурсно, инфраструктурно, идеологически в войну большое количество государств. Возможно, есть задача немножко ослабить ИГ. Возможно, американцы слишком ретиво взялись за дело. Тут ситуация сложная, важно, на что это работает, — это работает на разжигание большой войны на Ближнем Востоке".

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