"Больше шоколада деньги любит": Как Порошенко "замыливает" проблему коррупции

Европейский суд аудиторов (ЕСА) признал Украину самой коррумпированной страной в Европе. По словам экспертов, антикоррупционные реформы, которые прошли в стране, не принесли желаемого результата.

Ранее глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в интервью агентству "Украинские новости" заявил, что в стране необходимо как можно скорее создать специальный антикоррупционный суд, который бы стал новым инструментом борьбы со взяточничеством.

Многие украинские политики указывают в декларациях миллионные суммы наличных денег, предметы искусства, коллекции часов и другое имущество. Заинтересована ли Украина в создании такого суда, рассказал Pravda.Ru лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

— Возможно ли функционирование специального антикоррупционного суда на Украине сегодня?

— Я не совсем понимаю, зачем нужен еще какой-то отдельный суд, когда есть суд обычной юрисдикции, когда есть уголовно-процессуальный кодекс, в котором все вопросы, в том числе, вопросы коррупционных деяний и ответственности за них, предусмотрены.

Это нужно для того, чтобы дальше продолжать изображать борьбу с коррупцией на Украине. Беда наша сейчас заключается в том, что обывателю через СМИ очень сильно промыли мозги, людей убедили, что благосостояние народа напрямую зависит не от вопросов работы промышленности, сельского хозяйства, развития торговых связей, появления новых рынков и возвращения утраченных, а от того, как одна группа коррупционеров будет бороться с другой группой коррупционеров. Потому что таким образом есть надежда на введение безвизового режима и получение кредитов МВФ и ЕЦБ.

— Кто сегодня ведет борьбу с коррупцией, насколько успешно ведется эта борьба? Что еще нужно предпринять, чтобы побороть коррупцию?

— Как минимум, необходимо, чтобы на Украине действовала независимая правовая система, таковой сейчас нет. К тому же судьи еще и запуганы. Они реально боятся радикалов, которые стоят на службе олигархов. Эта маленькая армия окружит суд, и тот вынесет такое решение, которое нужно радикалам и их царькам. И хочу подчеркнуть, что за подобные действия на Украине не задержан ни один радикал, ни один преступник, совершивший такое тяжелейшее преступление, как давление на суд. Причем силовое давление, с применением оружия и спецсредств.

— Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что война для президента Украины — это бизнес. За всей коррупцией в стране стоит президент Петр Порошенко и его приближенные. По его словам, большую часть денег, полученных от МВФ, Киев потратил на войну на Донбассе. Вы согласны?

— В этом месяце рынок продаж дорогих автомобилей на Украине вернулся к довоенному времени. При том, что 15 миллионов пенсионеров в Украине находятся в состоянии, близком к голодной смерти. Те, кто делают в Киеве бизнес, прекрасно знают, откуда берутся деньги. Все эти деньги были получены по линии МВФ. Эти кредиты в киевских обменных центрах конвертируют в наличные деньги, выводя в серую и черную зону экономики.

В чем Онищенко прав? В первую очередь, что Порошенко очень выгодна эта война. И выгодна она из-за одной единственной реальной составляющей — денег. Ничто наш Петр Алексеевич не любит так сильно, как деньги. Больше шоколада он эти деньги любит. Сейчас я, да и многие на Украине, надеются на изменения, которые связаны с выборами в США, с мощным трендом, который сейчас начался в Европе, в Норвегии, Финляндии, Австрии. Есть шанс, что это воровство не будет замылено, что правда будет найдена, и Порошенко, и многие другие понесут ответственность.

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