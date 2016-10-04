Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Андрей Фурсов: В октябре 93-го за власть дрались "продукты разложения" системы

Экспертное мнение

События октября 1993 года были противостоянием сил, которые ориентировались на разные модели развития страны, считает историк Андрей Фурсов. При этом, заметил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру", у него нет уверенности в том, что было бы намного лучше, если бы победили Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой. 

353266.jpeg
Фото: AP

"Ельцинская "бригада" совершенно осознанно вела ситуацию к силовому подавлению тех, кто ей противостоял. Противостояние Ельцина и Верховного Совета - это было противостояние по поводу того, кто будет главным в процессе переустройства России на квазикапиталистический лад, старт которому был дан в 1991-1992 годах", - сказал Андрей Фурсов.

"Ельцинская команда была ориентирована на то, чтобы развернуть Россию в сырьевую сторону, а те силы, которые стояли за (председателем Верховного совета Русланом) Хасбулатовым, ориентировались больше на умеренную индустриализацию", - считает эксперт. 

"Но главное - это была борьба за власть. Причем, хасбулатовская команда сумела мобилизовать на свою сторону массу романтически, идеалистически настроенных людей, которые хотели вернуть Советский Союз. Что касается Ельцина, то он уже летом 1993 года сказал, что осень будет горячей, и подгадал  эти события под обсуждение в конгрессе США вопроса о выделении России денежного транша", - подчеркнул он.

"Кроме того, в это время развивалась урановая сделка (соглашение  о поставке в США 500 метрических тонн российского урана, для использования в американских АЭС - прим.), которая противоречила российскому законодательству", - отметил историк. 

А еще "Ельцин без подавления оппозиции не смог бы провести залоговые аукционы", добавил Андрей Фурсов. 

"Поэтому  была организована провокация - оппозиции дали пройти по садовому кольцу мимо американского посольства, где ее снимали, и всему миру показали попытку коммунистического путча в РФ. И, как только это произошло, американский конгресс тут же выделил и деньги и 3-4 октября был нанесен  удар.  Ельцин и не был настроен на мирное решение вопроса, он убирал конкурента. А Хасбулатов сотоварищи не верили, что он начнет стрелять из танков по Белому дому", - сказал он. 

"Кто бы не прав? Исторически не прав был Ельцин, который совершил государственный переворот. Но политика это власть. И здесь, в конечном счете, все решается соотношением сил, а не вопросами морали и права. Оказались бы посильнее Хасбулатов и Руцкой, и выиграли бы они? При всей моей нелюбви к Ельцину, должен сказать, я иногда представляю, а вдруг Руцкой и Хасбулатов победили бы? Я не уверен, что это было бы намного лучше. Обе эти фигуры не вызывают у меня ни доверия, ни каких-то иллюзий. И Ельцин, и Хасбулатов, и Руцкой - это продукты разложения советской системы. И эти "продукты разложения" схватились между собой за власть", - заключил историк. 


Александр Руцкой о событиях октября 1993-го
Темы Борис Ельцин Александр Руцкой Руслан Хасбулатов
Комментарии
Работа: омолодит или угробит
Здоровье
Работа: омолодит или угробит
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
романтично
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Российскому образованию прописан клининг
Бывший СССР
Почему Россия теряет православные страны
Земледелие
Фермеры: посчитали — прослезились
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Любовь Люлько Путин выдвинул ядерный ультиматум Любовь Люлько Фархат Измайлов Шаманы обзавелись азотным бубном Фархат Измайлов Андрей Зоилов Анонимы, победившие своих демонов Андрей Зоилов
Комментарии
Виктор Васюкевич На человека влияет даже его номер телефона
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Нелояльных латвийских учителей лишат работы
Twitter_2199681228 СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Дементьев Владимир Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
serg popov Нелояльных латвийских учителей лишат работы
Vladivir Rodin Эксперты: Столкновение США и России теперь очень возможно
Фотиния Афонова СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
serg popov Старик-сосед бил беременную полицейскую по животу
Фотиния Афонова СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Андрей Беляков The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?