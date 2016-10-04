Андрей Фурсов: В октябре 93-го за власть дрались "продукты разложения" системы

События октября 1993 года были противостоянием сил, которые ориентировались на разные модели развития страны, считает историк Андрей Фурсов. При этом, заметил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру", у него нет уверенности в том, что было бы намного лучше, если бы победили Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой.

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"Ельцинская "бригада" совершенно осознанно вела ситуацию к силовому подавлению тех, кто ей противостоял. Противостояние Ельцина и Верховного Совета - это было противостояние по поводу того, кто будет главным в процессе переустройства России на квазикапиталистический лад, старт которому был дан в 1991-1992 годах", - сказал Андрей Фурсов.

"Ельцинская команда была ориентирована на то, чтобы развернуть Россию в сырьевую сторону, а те силы, которые стояли за (председателем Верховного совета Русланом) Хасбулатовым, ориентировались больше на умеренную индустриализацию", - считает эксперт.

"Но главное - это была борьба за власть. Причем, хасбулатовская команда сумела мобилизовать на свою сторону массу романтически, идеалистически настроенных людей, которые хотели вернуть Советский Союз. Что касается Ельцина, то он уже летом 1993 года сказал, что осень будет горячей, и подгадал эти события под обсуждение в конгрессе США вопроса о выделении России денежного транша", - подчеркнул он.

"Кроме того, в это время развивалась урановая сделка (соглашение о поставке в США 500 метрических тонн российского урана, для использования в американских АЭС - прим.), которая противоречила российскому законодательству", - отметил историк.

А еще "Ельцин без подавления оппозиции не смог бы провести залоговые аукционы", добавил Андрей Фурсов.

"Поэтому была организована провокация - оппозиции дали пройти по садовому кольцу мимо американского посольства, где ее снимали, и всему миру показали попытку коммунистического путча в РФ. И, как только это произошло, американский конгресс тут же выделил и деньги и 3-4 октября был нанесен удар. Ельцин и не был настроен на мирное решение вопроса, он убирал конкурента. А Хасбулатов сотоварищи не верили, что он начнет стрелять из танков по Белому дому", - сказал он.

"Кто бы не прав? Исторически не прав был Ельцин, который совершил государственный переворот. Но политика это власть. И здесь, в конечном счете, все решается соотношением сил, а не вопросами морали и права. Оказались бы посильнее Хасбулатов и Руцкой, и выиграли бы они? При всей моей нелюбви к Ельцину, должен сказать, я иногда представляю, а вдруг Руцкой и Хасбулатов победили бы? Я не уверен, что это было бы намного лучше. Обе эти фигуры не вызывают у меня ни доверия, ни каких-то иллюзий. И Ельцин, и Хасбулатов, и Руцкой - это продукты разложения советской системы. И эти "продукты разложения" схватились между собой за власть", - заключил историк.