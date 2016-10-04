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Источник Правда.Ру

Как ответит США на ультиматум Москвы?

Экспертное мнение

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония из-за "недружественных действий" Вашингтона. Соглашение может быть восстановлено при выполнении американской стороной нескольких условий.

Как ответит США на ультиматум Москвы?
Фото: REX

Как следует из законопроекта, опубликованном в базе данных Госдумы, действие договора возобновится, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих ограничений, в том числе потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки.

"Конечно, Штаты на это не пойдут. Судя по всему, они будут использовать данные требования, как "иллюстрацию агрессивной сущности российского режима". Хотя, на самом деле, речь идет о выполнении простых законных требований РФ. Так как, антироссийские санкции не законны ни по каким правилам ВТО, а агрессивное поведение США на постсоветском пространстве нарушает все нормы морали, и, по сути, права тоже", — рассказал Pravda.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам нашего собеседника, в данном случае, "речь идет о попытке перезагрузить ситуацию уже со стороны России, и в конце концов дать понять Вашингтону, что он очень сильно заигрался".

"Если Вашингтон не поймет, а, скорее всего, он не поймет это посыл, и не примет его, Россия оставляет за собой право действовать по своему усмотрению, соблюдая свои национальные интересы на тех направлениях, которые считает приоритетными", — считает Алексей Мухин.

Эксперт считает, что Россия может ограничить деятельность некоторых компаний и лиц на территории РФ, либо в тех юрисдикциях, которые ей подконтрольны.

Напомним, договор об утилизации плутония между РФ и США действовал с 2000 года, он предусматривал утилизацию излишков оружейного плутония с помощью производства оксидного топлива, использования в энергетических ядерных реакторах и захоронения.

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Путин выдвинул жесткий ультиматум США
Темы США санкции плутоний Алексей Мухин
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