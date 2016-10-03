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Источник Правда.Ру

"Россия начала говорить с США по-новому"

Экспертное мнение

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония из-за недружественных действий Вашингтона.

Плутоний нам и самим понадобиться - эксперт

 "В 2000 году было заключено соглашение между Россией и США по уменьшению запасов по оружейному плутонию, чтобы уменьшить опасность утечки расщепляющих ядерных материалов.  Уничтожаться плутоний может либо путем захоронения, либо сжигания на реакторах быстрых нейтронов.  Было принято действовать вторым путем, но  американцы решение не выполняли  ввиду, в том числе, технических  проблем. Приостановка Россией выполнения соглашения говорит о том, что, во-первых, России плутоний может понадобиться в будущем, причем, это плутоний именно оружейного качества, из которого могут быть сделаны и ядерные боезаряды. А второе, это то, что Россия не желает сотрудничать с США в сфере сокращениям расщепляющих ядерных материалов. Это тоже очень серьезный сигнал США", - рассказал Pravda.Ru директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. 

По мнению нашего собеседника, основной причиной являлось резкое ухудшение двусторонних отношений и наращивание гонки ядерных вооружений, несмотря на действие Пражского договора СНВ 2010 года. 

"Не факт, что срок его действия будет продлен. С нынешней администрацией Россия ни о чем договариваться уже не будет. С новой — будет разговаривать по-новому, исходя из тех приоритетов, которые будут поставлены. Если новая власть будет продолжать политику Барака Обамы, никто это соглашение не возобновит", - считает Владимир Евсеев. 

По словам Владимира Евсеева, американцы хотели изменить договор, считая, что создаваемое из плутония топливо для ядерных реакторов на быстрых нейронах с точки зрения безопасности  более проблематично, чем захоронение плутония.

 "США предлагали перейти от  сжигания на АЭС к захоронению. Но это проблема надуманная. Пусть заботятся, во-первых, о хранении собственных расщепляющих материалов, а также ядерных боезарядов, и не теряют их. Факты потери у них уже были. Также необходимо следить за теми государствами, откуда может произойти утечка материалов, например, за Пакистаном. И эта утечка была и раньше, имела место утечка технологий. Вот кому надо уделять внимание, а не России. РФ и без американцев сама разберется с обеспечением физической защиты расщепляющих ядерных материалов", - сказал Владимир Евсеев.

В свою очередь, начальник сектора "Проблемы региональной безопасности" Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Игорь Николайчук считает, что "когда в политических целях лидеры государств делают заявления по своему ядерному потенциалу, менее важны конкретные технические аспекты, главное - это сильнейший сигнал для противоположной стороны о том, что что-то изменилось в системе сдерживания". 

"Президент фактически декларирует нарушение безопасности со стороны США, как ответ на недружественную к нам политику, когда в каких-то дурацких пропагандистских целях все больше разрасталось НАТО. А что на самом деле инженеры, техники, военные, или конструкторы атомных бомб будут после этого делать, это совершенно не принципиально. Мы даем сигнал вполне определенной тональности и определенной силы. И на него американцы, естественно - публично или тайно - по каким-то каналам отреагируют", - полагает Игорь Николайчук. 


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