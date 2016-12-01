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Источник Правда.Ру

Пять мер, которые покончат с эпидемией СПИДа

Экспертное мнение

1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. Официально зарегистрированное число людей с ВИЧ в России — более миллиона, около 215 тысяч из них уже скончались. Каждый 50-й житель Екатеринбурга заражен ВИЧ. С начала 2016 года число инфицированных в Карачаево-Черкесии увеличилось на 30%, в Адыгее — на 15%. Как остановить эпидемию?

5 мер, ктороы покончат с эпидемией СПИДа в России
Фото: АР

Ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра Олег Юрин назвал Pravda.Ru 5 срочных мер, которые нужно принять, чтобы покончить с распространением СПИДа в России.

1. Предотвратить распространение ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики. Для этого необходимо принять программу снижения вреда, которая сейчас запрещена в России. Она, в частности, подразумевает обеспечение наркоманов стерильными шприцами и презервативами. В целом программа направлена предотвращение массового инфицирования внутри групп повышенного риска.

2. Информировать население о необходимости пользоваться презервативами. Для профилактики передачи вируса половым путем нужно уменьшить незащищенные половые контакты. Эта срочная мера должна использоваться наряду с пропагандой семейных ценностей.

3. Обеспечить всеми необходимыми лекарствами пациентов с ВИЧ. Необходимо выделять на это средства, соответствующие потребностям в лекарственном обеспечении. (Своевременный прием антиретровирусных препаратов снижает вероятность передачи вируса практически до нуля. — Прим. ред.)

4. Бороться с наркомафией и распространением наркотиков. В частности, нужно проводить воспитание населения, рассказывать о вреде наркотиков.

5. Убедить население в необходимости проверяться на ВИЧ. Даже после замужества стоит сходить и проверить себя и своего партнера.

По словам эксперта Pravda.Ru, главная ошибка современного российского подхода к проблеме ВИЧ в том, что пропаганда семейных ценностей, полного воздержания, отказа от наркотиков и иные воспитательные меры способны дать эффект только через определенное время, а распространение инфекции идет уже сейчас. По его словам, воздержание от употребления наркотиков и беспорядочных половых связей, безусловно, повлияет на ситуацию. Но для того, чтобы воспитать общество, нужно время.

"У нас сейчас происходит передача вируса от больных к здоровым. Вы не можете сейчас переубедить наркомана не колоться — процент их реабилитации не позволяет надеяться, что вы их переубедите. Те, кто ведут беспорядочную половую жизнь, делают это сейчас и не переучатся в ближайшее время. Коммерческие секс-работники также есть. Будем их воспитывать? Расскажем о семейных ценностях, и они сразу бросят заниматься проституцией? Во время пожара мы должны говорить не только о мерах противопожарной безопасности, но и тушить этот пожар водой, песком и т. д. Ошибка борьбы со СПИДом в России — это то, что мы в основном приветствуем долгосрочные меры", — отметил Олег Юрин.


СПИД в России вылечить невозможно! Почти
Темы ВИЧ СПИД здоровье эпидемия Олег Юрин
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