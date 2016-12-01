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Источник Правда.Ру

Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти

Экспертное мнение

На Украине продолжается истерика по поводу решения Еврокомиссии разрешить почти 100-процентное использование "Газпромом" мощностей немецкого газопровода OPAL, принятого в конце октября. Украинские диверсанты активизировались в Крыму, на Донбассе. До этого ЕС очень целенаправленно делал все, чтобы минимизировать наши попытки как-то обойти Украину.

Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
Фото: АР

Это тоже связано с выборами, или просто случайно совпало? Этот вопрос в своей авторской программе "Необычная неделя" главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова задала эксперту, бывшему руководителю израильской спецслужбы "Натив" Якову Кедми.

— Нет, это процесс, который идет в Европе. Европу, прежде всего, интересует ее газовая безопасность. Экономические оценки европейцев будут так или иначе превалировать над политическими спекуляциями. Можно ли говорить о том, что активизация киевской верхушки, которую мы сейчас наблюдаем есть указатель того, что государство находится в процессе распада? Я бы не делал таких выводов.

Обратимся к США. Те зверства, которые были во время Гражданской войны в Соединенных Штатах, особенно со стороны северян по отношению к южанам, никто еще не повторил. Целые города уничтожали, мужчин, женщин, детей равняли с землей артиллерией. Поэтому не надо делать категоричных заявлений, что теперь никогда Украина единой не будет. Она может быть единой, но для этого должна быть другая Украина с другим внутренним федеральным устройством.

— И еще с деньгами, я прошу прощения.

— А если денег не будет, она что, разбежится? Не разбежится.

Некуда. Государство есть, 40 с лишним миллионов человек. Деваться им некуда. Это территориальное образование должно продолжать жить. И люди, скорее всего, будут жить в едином государстве. А будет ли это государство более богатое или менее богатое, это другой вопрос. Но им некуда деваться.

Но Донбасс же уже живет сам по себе…

— Это уже другая проблема, как они будут жить вместе. Сейчас одна ситуация. Когда закончится все это непотребство, это будет другая ситуация. Распадется Украина, не распадется — я не знаю.

Пока руководство вашей страны не говорит о расчленении Украины, а наоборот — ваш президент выступает во всех формах за единую Украину. Но другую Украину, которая учитывает желания всех жителей, а не одной какой-то маргинальной группы полубандитов. То есть, пока Россия не ведет политику на расчленение Украины, и присоединение тех или иных осколков, которые появятся после того, как страна расколется. Это официальная политика России. И ее признают все. Даже Захарченко сказал: мы хотим быть в единой Украине. Что думает майдановская власть в Киеве, никого не должно интересовать. Они уже в прошлом, приговор им подписан 8 ноября в день выборов нового президента США. Этой власти уже не будет, а какая будет новая власть — увидим. Я не знаю, каким способом эта власть рухнет, более интеллигентным, менее интеллигентным, но она будет заменена другой властью. Желательно, чтобы это были нормальные выборы.

У той формы майдановской власти, которую мы видим в Киеве, нет будущего. В Украине будет другая власть. Какая — не знаю, но пока все шансы за то, чтобы это была единая Украина с более подходящей властью, которая отвечает чаяниям всех граждан Украины.

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"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Яковом Кедми
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