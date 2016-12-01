США побоятся вводить меры против наших дипломатов

Конгресс США принял законопроект, который запрещает дипломатам России свободные передвижения. Также создается специальный комитет, который будет противодействовать "тайному влиянию России на США и страны Запада".

Документ будет рассмотрен Сенатом и в случае одобрения будет направлен на подпись президенту. Какова вероятность, что США примет данный закон, рассказал Pravda.Ru политолог, эксперт по российско-американским отношениям Виктор Олевич.

— Предполагается, что ежегодно структура будет отчитываться перед конгрессом о проделанной работе по борьбе с якобы имеющими место "скрытыми действиями России". Насколько это правомерно?

— Подобная структура существовала в годы холодной войны. То, что речь о возобновлении деятельности подобной структуры зашла именно сейчас, говорит о степени накала в российско-американских отношениях, о том, что администрация Барака Обамы и американский внешнеполитический истеблишмент делают все для того, чтобы загнать отношения с Россией в новую холодную войну.

По сути, мы уже находимся в состоянии новой холодной войны с Вашингтоном. И не по желанию России, а именно благодаря действиям Вашингтона.

— Ограничат ли право на передвижение российских дипломатов в США?

— Маловероятно, что подобные меры будут приняты и одобрены президентом США. Американцы понимают, что в случае принятия подобного законодательства, серьезно ограничивающего деятельность российских дипломатов, Москва немедленно примет зеркальные действия. Американские дипломаты в России также будут ограничены в свободе маневра.

Как известно, сотрудники дипмиссии США в России очень любят колесить по стране, они выезжают в различные города, в различные точки, и на Урал, и в другие регионы России. Они любят встречаться с оппозиционерами в России, с прозападными либералами, выступать перед студентами. Вряд ли им самим понравится, если Россия поступит с ними так, как они собираются поступить с российскими дипломатами в США.

— Бюджет разведсообщества США составит в 2017 году чуть более 70 миллиардов долларов. Возможно все дело в финансировании или они намерены реально препятствовать работе?

— Разведсообщество всегда, так или иначе, занимается надзором, слежкой за деятельностью иностранных дипломатов, как российских, так и представителей других стран, в том числе, стран-союзников США. В данном случае, деятельность нового межведомственного органа предполагается многогранной, многосторонней, направленной на противодействие как влияния России, так и противодействия другим аспектам российской внешней политики. Конечно же, вопрос освоения бюджета тоже всегда стоит и, несомненно, интересует тех, кому эти фонды перепадут в конечном счете.

Отметим, ранее Pravda.Ru писала, что спецслужбы США продолжают попытки вербовки российских дипломатов, используя методы давления. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что дело доходит до угроз. Как сообщал МИД, "за последние два с половиной года заметно участились вербовочные подходы к нашим сотрудникам, причем американские спецслужбы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей".

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