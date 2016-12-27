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Источник Правда.Ру

Почему саммит ЕАЭС не оправдал ожиданий

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Только три страны, присутствовавшие на саммите ЕАЭС, подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Киргизия не поставила свою подпись под заявлением о развитии торговой политики союза, а Таможенный кодекс хоть и подписала, но не сразу. Белоруссия же вообще не приняла участие в заседании.

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Фото: kremlin. ru

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила руководителя службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, члена экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры Александра Собянина.

— С чем связаны проволочки?

— Мы все увидели неправильную подготовку с российской стороны. Потому что отсутствие Белоруссии на совместном саммите ОДКБ и Евразийского экономического союза - это вопиющий факт. Речь ведь шла о подписании кодекса. Вместо этого документа были подписаны проекты общих решений. Потому что какие могут быть решения без Белоруссии? Это намного серьезнее, чем отказ Киргизии.

Почему так случилось? Случился огромный дипломатический скандал в связи с жесточайшим выступлением директора российского Института стратегических исследований, генерал-лейтенанта Леонида Решетникова о том, что белорусы - это не нация, это часть русского народа, не существует белорусского языка, он создан искусственно и Белоруссия должна стать частью России. Это неприемлемо во всех смыслах в устах директора РИСИ, так как это ведущий научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации.

МИД Республики Беларусь дал официальную ноту, очень жесткую, но выдержанную по эмоциям. Это все вышло в СМИ, то есть волна была большая. Если бы на этом все остановилось, возможно, белорусы приехали бы. Но Решетников дал еще интервью, где продолжал упорствовать. А его слова для всех — позиция российского государства.

Это первый момент. Второй момент связан с тем, что евразийская интеграция в последний год очень сильно буксует и уходит в сторону пропаганды. Потому что российская сторона переиграла остальных на более эффективной бюрократии, что вызывает серьезное недовольство киргизов, казахов, белорусов, армян. Это фон крайне неблагоприятный.

А то, что с киргизами связано, там вопрос гораздо более мелкий, связанный с тем, что президент Киргизии сейчас под большим политическим давлением находится и регулярно делает противоречивые заявления, которые можно вполне истолковать и как антироссийские, и как антиевразийские. А потом делает ровно обратные действия. Мы с Киргизией имеем серьезную проблему по приостановке строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС из-за коррупции.

— В Киргизии приняли новую конституцию. Зачем? Киргизия одно из самых нестабильных государств в регионе. Почему киргизы никак не могут "устояться"?

— Я бы не сказал, что Киргизия - нестабильное государство. Чем мерить? Если мерить публичными революциями, то нестабильное. Если мерить устойчивостью государства, то Киргизия ничем не отличается от других республик. Ни одна революция в Киргизии не привела к каким-то колоссальным изменениям, скажем, внешнеполитического курса или экономических реалий.

Что, Киргизия слабее, чем Таджикистан? Нет. Или Киргизия разворачивается в сторону США и Китая? Тоже не так. Просто Атамбаев сейчас уходит, и ему хочется сохранить основное влияние через свою Социал-демократическую партию. Поэтому провели превращение суперпрезидентской республики в президентско-парламентскую, с очень большим влиянием парламента, чтобы он после ухода мог сохранять влияние. Но это вопросы частные, внутриполитические.

— Президент Казахстана предложил создать антикризисный совет ЕАЭС. В связи с чем? Какие вопросы первыми могут встать на повестку дня?

— В евразийском пространстве есть фонд стрессовых активов, и антикризисный фонд создавался уже года полтора. Просто страны даже с успешной экономикой, допустим, Белоруссия, в силу своего маленького масштаба, более уязвимы в отношении возможных атак на их экономики и финансовые системы.

А Казахстан в этом отношении самый уязвимый: именно Казахстан среди всех советских стран, включая Украину, Азербайджан, Грузию, имеет самый большой государственный долг по отношению к валовому продукту и в 2,5 раза больший корпоративный долг.

Имея формально очень устойчивую и очень благополучную экономику, Казахстан, в силу колоссальной зависимости от внешних кредитов и внешней конъюнктуры, является самым уязвимым. Поэтому именно Казахстан, больше Белоруссии, Киргизии или Армении, заинтересован в том, чтобы появился такой антикризисный инструмент, где экономическим и политическим гарантом выступала бы Россия. Интересам России это вполне соответствует.

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Темы ЕАЭС Киргизия Казахстан Белоруссия Таможенный кодекс Александр Собянин
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