Независимые торговые сети: Битва за покупателя.

Гость программы «Точка зрения» - директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов.

Сколько в России независимых розничных сетей и чем их торговая политика отличается от крупных? Насколько остра конкурентная борьба за покупателя «независимых» с крупными сетями и есть ли шанс в ней победить - какими способами? Что от этого выиграет российский покупатель? Интересные примеры сотрудничества независимых сетей с отечественными производителями.

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