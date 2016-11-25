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Источник Правда.Ру

Долги по зарплате обещают свести к нулю через два года

Экономика » Прогнозы и статистика

Правительство должно до конца года внести предложения по ликвидации задолженностей по зарплатам в России; при этом, чтобы свести их к нулю, потребуется как минимум два года, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Долги по зарплате
Фото: Fotodom.ru/DP

В пятницу состоялось селекторное совещание по ситуации с задолженностью по зарплатам в регионах. В нем принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Те поручения, которые сегодня будут даны, мы должны отработать в месячный срок; т. е. до конца года должны внести внятные предложения. Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, для этого потребуется как минимум два года. Это очень старые долги, они имеют очень сложную финансовую природу", — цитирует Голодец РИА Новости.

Тем временем жители страны готовятся к годам безденежья. Согласно данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, экономический кризис затронул в разной степени три четверти населения, причем 27,5% считают себя сильно пострадавшими. Около трети опрошенных россиян опасаются потерять работу, выросла доля тех, у кого снизилась зарплата, или платить ее стали с задержками.

По данным экспертов, в 2015 году падение доходов россиян составило 7,3%. В 2016 году, исходя из того, что данные за три квартала уже получены, ожидается примерно на уровне 6,7-7%, 1% по зарплатам и 4% по пенсиям.

Однако все не так плохо. По некоторым признакам, в том числе с учетом обещаний правительства по господдержке, можно предположить, что к 2017 году падение доходов прекратится, а по зарплатам возможен и небольшой рост (около 1,5%). Одним из главнейших факторов при этом будет снижение инфляции. Напомним, ранее президент России Владимир Путин сказал, что ситуация в экономике России стабилизируется.

Напомним, как ранее писала Правда. Ру, российские власти ищут новые способы борьбы с бедностью. В первую очередь, повысить уровень доходов жителей страны планируют благодаря выплатам пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, индексации пенсий, а также росту зарплат бюджетников в рамках майских указов президента. Эти мероприятия уже заложены в бюджете страны на годы вперед. Прорабатываются и другие методы. Например, в стране снова заговорили о прогрессивной шкале налогообложения.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что малоимущих россиян могут освободить от налога на доходы физических лиц. Правда, позже в правительстве оговорились, что все эти меры возможны не раньше 2018 года. 

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