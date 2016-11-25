Правительство должно до конца года внести предложения по ликвидации задолженностей по зарплатам в России; при этом, чтобы свести их к нулю, потребуется как минимум два года, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец.
В пятницу состоялось селекторное совещание по ситуации с задолженностью по зарплатам в регионах. В нем принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Те поручения, которые сегодня будут даны, мы должны отработать в месячный срок; т. е. до конца года должны внести внятные предложения. Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, для этого потребуется как минимум два года. Это очень старые долги, они имеют очень сложную финансовую природу", — цитирует Голодец РИА Новости.
Тем временем жители страны готовятся к годам безденежья. Согласно данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, экономический кризис затронул в разной степени три четверти населения, причем 27,5% считают себя сильно пострадавшими. Около трети опрошенных россиян опасаются потерять работу, выросла доля тех, у кого снизилась зарплата, или платить ее стали с задержками.
По данным экспертов, в 2015 году падение доходов россиян составило 7,3%. В 2016 году, исходя из того, что данные за три квартала уже получены, ожидается примерно на уровне 6,7-7%, 1% по зарплатам и 4% по пенсиям.
Однако все не так плохо. По некоторым признакам, в том числе с учетом обещаний правительства по господдержке, можно предположить, что к 2017 году падение доходов прекратится, а по зарплатам возможен и небольшой рост (около 1,5%). Одним из главнейших факторов при этом будет снижение инфляции. Напомним, ранее президент России Владимир Путин сказал, что ситуация в экономике России стабилизируется.
Напомним, как ранее писала Правда. Ру, российские власти ищут новые способы борьбы с бедностью. В первую очередь, повысить уровень доходов жителей страны планируют благодаря выплатам пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, индексации пенсий, а также росту зарплат бюджетников в рамках майских указов президента. Эти мероприятия уже заложены в бюджете страны на годы вперед. Прорабатываются и другие методы. Например, в стране снова заговорили о прогрессивной шкале налогообложения.
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что малоимущих россиян могут освободить от налога на доходы физических лиц. Правда, позже в правительстве оговорились, что все эти меры возможны не раньше 2018 года.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.
Информация о российских ракетных комплексах на острове Кунашир и Итуруп вызвала озабоченность у японских политиков.
В начале XXI века по всему миру идут территориальные споры не только из-за больших обитаемых островов, но и из-за безлюдных скал и искусственных островов, создаваемых над мелями в океане. Дело в том, что согласно действующему международному праву владелец скалы обеспечивает свой контроль над 200-мильной экономической зоной вокруг нее. И получает 12-мильную зону территориальных вод.