"Триумф дли Путина": Западные СМИ о приватизации "Роснефти"

Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным заявил, что сделка по продаже пакета акций компании прошла "на восходящем тренде стоимости нефти" и время для нее выбрано удачно.

Фото: АР

Президент назвал крупнейшей сделкой на мировом энергетическом рынке приватизацию 19,5% акций "Роснефти". Путин подчеркнул, что контрольный пакет акций российской нефтегазовой компании останется у государства.

Напомним, 7 декабря глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями и стратегическими инвесторами стали консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда. В качестве возможных покупателей доли в "Роснефти" также рассматривались государственные энергетические компании Китая и Индии.

Швейцарская компания Glencore и катарский суверенный фонд стали первыми международными инвесторами, которые приобрели долю в крупнейшей нефтедобывающей компании России после того, как на экономику страны обрушились санкции. Добавим, что акции Glencore растут в Гонконге на фоне сделки по покупке акций "Роснефти". За первый час утренних торгов они подорожали более чем на 3%.

"Glencore и суверенный фонд Катара станут владельцами 19,5% акций российской нефтяной компании "Роснефть" в результате неожиданной сделки на 10,5 миллиардов евро, которая ознаменовала триумф для президента Владимира Путина", — пишет газета Financial Times.

Как сообщает газета Guardian, новость о сделке стала "неожиданностью для рынков", ведь недавно компания в связи с низкими ценами на сырье боролась с долговой нагрузкой, которая в один момент достигла 30 миллиардов долларов. На ожидания рынков не повлиял даже тот факт, что исполнительный директор Glencore заявил в декабре, что активные действия по сокращению расходов завершены.

"Сечин ранее сказал, что китайские и казахстанские претенденты скорее всего получат доли в компании, но Glencore и катарский суверенный фонд появились из ниоткуда, чтобы предложить более выгодные условия", — отмечает Forbes.

Газета Guardian подчеркивает, что о сделке было официально объявлено, когда фондовые биржи уже закрылись. "Акции компании завершили торги только на 1% выше, так как новости (о сделке) появились уже после официального закрытия бирж", — пишет Forbes.

По мнению обозревателей Bloomberg, на фоне данной сделки санкции ЕС выглядят "весьма потрепанно". Как пишет The Wall Street Journal, "сделка по приватизации акций "Роснефти" стала благом для президента России, чья страна находится под санкциями США и ЕС из-за ситуации на Украине".

"Россия рассчитывала на Китай в плане инвестиций, китайские и индийские государственные энергетические компании также рассматривались в качестве возможных покупателей доли "Роснефти", но сделка показала, что у Кремля есть другие варианты", — пишет газета.

Издание Financial Times отмечает, что сделка совершена "несмотря на финансовые и технологические санкции в отношении "Роснефти", которые как предполагалось, удержат западные компании от участия в сделке по продаже акций российского производителя нефти, даже при том, что санкции не запрещают этого".

Напомним, ранее обозреватель oilprice. com заявил, что российские компании активно заключают сделки и делают покупки, чтобы закрепиться на ключевых рынках в нефтегазовой отрасли и сфере добычи ископаемых. Это может стать серьезным вызовом для Канады, Австралии, США и Великобритании, которые являются главными конкурентами России.

Добывающие компании РФ за последнюю неделю положили начало внушительному количеству новых проектов, все началось с покупки консорциума, где на ведущих ролях находится "Роснефть", индийской нефтегазовой компании Essar Oil стоимостью 7,5 миллиарда долларов.

Еще одной важной сделкой на индийском рынке стала договоренность газового гиганта "Газпром" о поставках сжиженного природного газа (СПГ), которая надстраивается над соглашением о ежегодных поставках в размере 2,5 миллиона тонн. Также в тендере на офшорное месторождение в Мексиканском заливе, объявленном властями Мексики, в список отобранных кандидатов вошла российская компания "ЛУКОЙЛ".

По мнению автора, учитывая вышесказанное, Россия агрессивно движется вперед в энергетике и добывающей сфере, для того чтобы обеспечить себе ключевые мировые рынки. Как отмечает издание, это очевидный вызов другим добывающим странам.

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