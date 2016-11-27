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Источник Правда.Ру

Миллер объяснил причину рекордных поставок газа в Европу

Экономика » Сырье » Газ

Абсолютный рекорд по объёму поставок газа в дальнее зарубежье, который установлен 25 ноября, свидетельствует о надёжности "Газпрома" как поставщика топлива. Об этом заявил председатель правления Алексей Миллер.

Миллер объяснил причину рекордных поставок газа в Европу
Фото: АР

"Это знаковое событие, исторический рубеж с точки зрения наших поставок газа на экспорт. Уверенный рост спроса на российский газ свидетельствует о надежности и стабильности поставок "Газпрома" в Европу", — сказал Миллер, комментируя очередной рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье.

Как сообщает РИА Новости, поставки "Газпрома" в дальнее зарубежье в январе-октябре выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 13,05 миллиарда кубометров. На этой неделе объём поставок природного газа в Европу достиг рекордного показателя — 601,2 миллиона кубометров газа. Верхняя планка была поднята уже восьмой раз за эту осень. Согласно прошлогодним данным, поставки компании в январе-октябре 2015 года в дальнее зарубежье составили 130,8 миллиарда кубометров.

"Уйти от поставок российского газа Европе не реально, — рассказал ранее Pravda.Ru заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Преувеличение, что Европа пыталась это сделать, хотя может, кто-то и питал иллюзии на этот счет. На самом деле никаких предпосылок и возможностей для этого нет. А главное, это и не нужно, потому что нельзя говорить о какой-то односторонней зависимости, это взаимный экономический интерес и взаимная стратегическая выгода для России и Европы.

Наши непосредственные партнеры доверяют России. Но ситуация искусственно политизируется, особенно в Польше и Прибалтике. Хотя ситуация там очень сильно расходится с политическими явлениями, и та же самая Польша в конце 2000 годов была вынуждена вновь просить увеличить контрактные объемы Газпрома, потому что альтернативные источники энергоснабжения не были найдены".

Очевидно, что представителям западной элиты — в первую очередь, конечно же, американской — не нравится энергетическая взаимозависимость России и Европы, потому что она не позволяет делать обеим сторонам направленные друг против друга действия. Как отмечает Алексей Гривач, политические разговоры об энергобезопасности только подогревают ситуацию. Сотрудничество выросло в самый разгар холодной войны, и Россия никогда не перекрывала вентиль по политическим мотивам ни одному партнеру.

Продолжение интервью с экспертом Pravda.Ru в материале "Евросоюз без российского газа не выживет"

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Темы газ Европа Газпром экспорт
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