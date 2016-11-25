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Источник Правда.Ру

Европейская "энергетическая солидарность" с Украиной. Есть ли она?

Экономика » Сырье » Газ

Польша заявила, что намерена блокировать передачу газопровода OPAL России. Как отметил глава ведомства, в этом случае газопровод "Ямал - Европа" потеряет своё значение. Руководство Польши подаст жалобу в Еврокомиссию и суд ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия расширила "Газпрому" доступ к газопроводу OPAL. Этот трубопровод соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Россия уже располагала половиной мощностей. Сейчас же компании "Газпром" позволили использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии.Свое недовольство уже выразили власти Украины, заявив, что это нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Петр Порошенко сообщил, что вопрос энергетической безопасности и энергетической солидарности Украины с Европейским Союзом подробно обсуждался на саммите. "Мы подтвердили нашу общую позицию, что Украина - надежный партнер Евросоюза в вопросах транзита газа. Мы и в дальнейшем должны сохранять ключевую роль Украины в транспортировке российского газа европейским потребителям", - отметил глава украинского государства.

Раньше Украина и Польша уже пытались помешать проекту "Северный поток - 2". Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии, параллельно уже существующему "Северному потоку". Киев и Варшава выступили против, поскольку испугались остаться без сборов за транзит газа из России.

Почему газопроводы стали геополитическим оружием? Сколько потеряла Украина от транзита по OPAL? Когда Россия сможет полностью отказаться от использования украинского транзита? Какое будущее у проектов «Турецкий поток» и ТАНАП? Об этом в прямом эфире Pravda.RuИгорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.

Напомним, что "Северный поток-2" могут профинансировать из заемных средств. Это 10 миллиардов евро. По словам экспертов, если России удастся запустить газ по новым трубам уже в 2019 году, это станет настоящей неожиданностью. Несмотря на положительную оценку других европейских государств, Польша и Украина не сдаются и выражают обеспокоенность, что с появлением нового газопровода влияние России в Европе "возрастет слишком сильно".

Однако, несмотря на их протесты, в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода. В Германии уже заявили, что не будут препятствовать реализации проекта. В Газпроме на реакцию Украины ответили, что проект носит чисто коммерческий характер, а попытки его заблокировать политически мотивированы.

Добавим, что на 25 ноября намечена встреча вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича. Планируется, что она пройдет в Москве. Запланирована и встреча Шефковича с министром энергетики РФ Александром Новаком. На повестке дня - "все горящие вопросы" энергосотрудничества.

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.Европейская "энергетическая солидарность" с Украиной. Есть ли она?
Темы газ Польша Украина Евросоюз энергетика
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