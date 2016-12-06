От украинских труб откажутся и Россия, и Европа

Еврокомиссия инициировала трехстороннюю встречу по газу с участием Москвы и Киева, которая состоится 9 декабря в Брюсселе. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что необходимость встречи обусловлена рисками, которые сегодня существуют со стороны Украины по транзиту газа в адрес европейских потребителей.

Фото: Fotodom. ru/DP

Свой прогноз об итогах встречи Правде.Ру дал профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

— Каковы будут эти договоренности, каковы позиции трех сторон?

— От украинской газотранспортной системы в стратегическом плане Россия будет отказываться, и Европа тоже. По одной простой причине - газотранспортная система Украины эксплуатируется с 1984 года, и никто не знает реального технического состояния этой газотранспортной системы. Мы можем только предположить...

Если сравнить ее с газотранспортной системой "Средний Азиацентр", которая была построена на десять лет раньше украинской газотранспортной системы, ориентированной на экспорт советского газа в Европу, то с учетом того, что в нее никто не вкладывал никаких денег, мощность газотранспортной системы "Средний Азиацентр" за время ее существования (это 40 лет) снизилась в десять раз. Украинская система чуть-чуть моложе, но я думаю, что тоже она находится в предсмертном состоянии.

В свое время Россия предложила Украине стать 50-процентным партнером по эксплуатации газотранспортной системы, Украина отказалась. Это было при Кучме. Потом предложили партнерство на троих - Украина, Россия и Евросоюз. Причем не с точки зрения того, что кто-то хотел получить прибыль: все должны были понимать техническое состояние этой газотранспортной системы и понимать объемы инвестиций для ее поддержания. В первый раз это было предложено в 2003 году, второй раз — в 2005 году.

За десять лет система, естественно, постарела. Сейчас я, как специалист, думаю, что ее реконструировать себе дороже, легче строить новую. Поэтому Россия приняла абсолютно правильное стратегическое решение строить "Турецкий поток", это будет новая труба, со сроками эксплуатации 40-50 лет (таковы сроки эксплуатации газотранспортных систем до капитального ремонта). Капитальный ремонт на морском участке возможен только целиком. Но с учетом новых методов диагностики, правильной эксплуатации и т.д. Вопрос, опять же, тут не в политике. Вопрос исключительно в техническом состоянии газотранспортной системы.

— Что может предложить Украина?

— Я думаю, что если найдутся аргументы, которые смогут убедить Европу и Россию в том, что их газотранспортная система находится в идеальном состоянии, и дадут какие-то гарантии, что она будет дальше эксплуатироваться, то да, возможны варианты. Но я боюсь, что такие аргументы не будут услышаны, прежде всего, Европой. Потому что политика политикой, а люди прекрасно понимают, что без российского газа они обойтись не смогут. Это реально так, и ничего другого выдумать сейчас невозможно.

О состоянии украинских газопроводов в ближайшее время читайте в рубрике "Экономика".

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