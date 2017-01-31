Конец эпохи мировой глобализации? — прямой эфир Pravda.Ru

Гость программы «Точка зрения» - руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.
В разных странах назрело недовольство глобализацией, которую, в частности, обвиняют в усугублении в мире социального и экономического неравенство. Каким государствам глобализация выгодна в первую очередь, а каким нет? Плюсы и минусы глобализации. Каким будет антиглобалистский мир? Жизнеспособны ли рецепты справедливого распределения доходов?
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Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.
Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.
Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.