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Конец эпохи мировой глобализации? — прямой эфир Pravda.Ru

Экономика » Рынки

Гость программы «Точка зрения» - руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

В разных странах назрело недовольство глобализацией, которую, в частности, обвиняют в усугублении в мире социального и экономического неравенство. Каким государствам глобализация выгодна в первую очередь, а каким нет? Плюсы и минусы глобализации. Каким будет антиглобалистский мир? Жизнеспособны ли рецепты справедливого распределения доходов?

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Конец эпохи мировой глобализации?
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