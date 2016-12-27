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Источник Правда.Ру

Германия спасает свое золото от Трампа?

Экономика » Финансы

По размеру золотого резерва Германия находится на втором месте в мире, уступая лишь США. Вот только наибольшая часть этого запаса хранится вовсе не в Германии, а в Лондоне и Нью-Йорке. Как сообщает Bild, за 2016 год в ФРГ из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка и ЦБ Франции вернули 200 тонн драгметалла.

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Почему власти Германии ускорили процесс вывода золотого запаса страны из-за рубежа, рассказал Pravda.Ru вице-президент "Золотого монетного дома", аналитик Алексей Вязовский.

— Германия уже давно просила вернуть ее золото, а США отказывались. Теперь половину отдали… Почему?

— У Германии около трех тысяч тонн золота, больше половины хранится за рубежом. Несколько лет назад был скандал в Бундестаге, когда германская делегация пыталась провести аудит своего золота в хранилище Федеральной резервной системы США, им отказали. Очень многие депутаты были недовольны этим фактом, появились всякие конспирологические теории, что этого золота нет, оно подменено, находится в залоге по каким-то обязательствам. И после этого скандала немецкое правительство начало давить на американцев с требованием вернуть свое золото.

Как мы видим, золото постепенно возвращают, даже вроде бы опережающими темпами. Посмотрим, удастся ли вернуть столько, сколько затребуют. Золото на своих территориях, в собственных хранилищах, - это финансовый суверенитет. Германия — страна с ограниченным суверенитетом, на ее территории американские базы, и вот золото до сих пор хранилось в США. Видимо, немецкое руководство взяло курс на большую свободу от своего заокеанского партнера.

— Именно с этим связана спешка?

— Я все-таки думаю, что спешка связана с тем скандалом и недовольством общественного мнения, которое было на протяжении нескольких лет, вряд ли это связано с победой Трампа на выборах. Федеральная резервная система не подчиняется американскому президенту, хотя Трамп собирается поменять главу Джанет Йеллен. Кто будет новым главой, пока неизвестно. И как он будет себя вести в отношении немецкого золотохранилища ФРС, тоже непонятно.

Напомним, процесс репатриации немецкого золота проводится в соответствии с планом ЦБ Германии, детали которого были представлены в январе 2013 года. Планируется, что к 2020 году Бундесбанк будет хранить половину золотого запаса Германии в своих собственных хранилищах. С момента начала реализации данного плана в 2013 году общий объем возвращенного золота в Германию составил 157 тонн: 67 тонн было вывезено из Парижа и 90 тонн из Нью-Йорка. К 2020 году немецкий ЦБ планирует вернуть еще 517 тонн драгоценного металла: 307 тонн будут репатриированы из Франции, 210 тонн вернут в Германию из США.

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Темы золото Германия Алексей Вязовский золотовалютные резервы
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