Как чиновники будут обходить запрет на иностранные активы

Владимир Путин подписал закон, согласно которому депутатам, чиновникам и силовикам запрещается владеть зарубежными счетами напрямую, а также через третьих лиц. К иностранным финансовым инструментам относится и доверительное управление имуществом. Также закон запрещает владеть активами через бывших жен после фиктивных разводов.

Есть ли способы обойти закон, Правда.Ру узнала у ведущего эксперта управляющей компании БКС Антона Шабанова.

— Насколько, по-вашему, эффективен новый запрет? Чего теперь можно ожидать — массовой распродажи иностранных активов, или найдутся способы обойти закон так же, как стали владеть через 3-х лиц после запрета владеть напрямую?

— Прежде всего, основная сложность этого закона в том, что владение через третьих лиц довольно сложно доказать. Если есть такие конкретно прописанные ситуации, как, предположим, бывшие жены, это четно понятно, что, если у бывшей есть какое-то имущество, при этом она безработная, есть подозрение на взятку, и человека за это можно привлечь.

Но можно просто взять паспорт какого-то алкоголика и на него открыть все счета в иностранных банках, это будет очень сложно доказать, что именно этот конкретный человек, это чиновник, этот паспорт взял, открыл, и что реально он этим счетом владеет, а не какое-то подставное лицо.

Поэтому какого-то массового закрытия счетов, я думаю, ожидать не стоит. Разумеется, часть активов будет выведена, безусловно. Как раз те самые активы, которые были на родственниках, прежде всего. И те, кто создает реально закрытые, хорошо структурированные оффшорные схемы, то есть через абсолютно независимых друг от друга лиц, их будет очень сложно доказать. Я не думаю, что такие активы как-то будут выводиться обратно в Россию.

— Насколько много, по приблизительным оценкам, владельцев через третьих лиц?

— Разумеется, рынок полностью черный, как минимум серый. Поэтому такой оценки нет ни у кого. Но общаясь по рынку и понимая, что происходит, наверное, вообще со всех счетов, открытых за рубежом, как раз из РФ, примерно процентов 10-15 как минимум это счета, открытые не по прямой схеме. То есть либо через третьих лиц, либо через родственников.

Опять же, здесь большой вопрос: из этого количества счетов, какое количество принадлежат госслужащим. Потому что иногда и обычные граждане открывают такие счета через полу-оффшорные схемы. Предположим, чтобы свои активы защитить в случае развода. Поэтому не все такие схемы однозначно принадлежат нашим госслужащим, либо наносят какой-то прямой ущерб российскому государству.

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