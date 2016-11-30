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Источник Правда.Ру

Новый глава Минэкономразвития назвал главную задачу ведомства

Экономика

Замминистра финансов России Максим Орешкин, который возглавит Минэкономразвития вместо Алексея Улюкаева, назвал главной задачей ведомства на 2017 год подготовку ключевых мер для обеспечения роста российской экономики. Как пишет RT, об этом Орешкин сказал во время беседы с президентом России Владимиром Путиным, который спросил его о том, что является в настоящее время самым важным и главным в деятельности МЭР.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Самое плохое уже позади. Но темпа роста, конечно, недостаточно. Поэтому главная задача на предстоящий год - это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики", - цитирует РИА Новости Орешкина.

Путин назвал Орешкина грамотным и зрелым специалистом и пожелал ему удачи.

Напомним, о том, что назначение состоится в ближайшие дни в начале недели сказал Дмитрий Песков. Он отметил, что шорт-лист претендентов на пост главы министерства уже сформирован, добавив, что кандидатов "не так много".

Кстати, в список возможных кандидатов, о которых писали СМИ, Максим Орешкин не вошел. В нем числились первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, помощник президента Андрей Белоусов и замглавы Центробанка Ксения Юдаева. Также, по некоторым данным, место главы министерства предлагали Алексею Кудрину, который сейчас руководит Центром стратегических разработок, но он отказался.

То, что министра должны назначить до 5 декабря, было известно изначально. Именно до этой даты стоит сделка по приватизации "Роснефти". Источники СМИ писали, что ее вряд ли подпишет исполняющий обязанности главы Минэкономики.

Напомним, экс-главу министерства Алексея Улюкаева задержали 14 ноября. По версии следствия, он получил 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению половины государственного пакета акций "Башнефти". В СК рассказали, что министра задержали с поличным при получении денег. В его деле идеи речь о вымогательстве у представителей "Роснефти", сопряженном с угрозами.

Позже стало известно, что Улюкаев может стать не единственным фигурантом дела о получении крупной взятки. В ближайшее время в деле экс-главы Минэкономразвития могут появиться новые подозреваемые. По словам экспертов, такие схемы не делаются "в одного". Речь может идти еще о семи чиновниках.

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Темы Алексей Улюкаев Минэкономразвития
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