Саудиты попались на тайной сделке с ОПЕК

Власти Саудовской Аравии в сентябре предложили ОПЕК секретную сделку по нефти.

источник Pravda.Ru

Как пишет The Wall Street Journal, источники пояснили, что Эр-Рияд предлагал сократить добычу на 400 000 баррелей в сутки в обмен на то, что Иран согласится заморозить добычу на текущем уровне - 3,6 млн баррелей в день.

Со своей стороны министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане в конечном счете отклонил это предложение, говорится в публикации.

По словам собеседников издания, министр Саудовской Аравии по энергетике Халид аль-Фалих на прошлых выходных провел переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммад Баркиндо и поддержал его план сократить добычу на 1 млн баррелей в день в течение года.

Фактически, беспокойство Эр-Рияда вызывает тот факт, что «глобальный избыток нефти будет сохраняться и в 2017 году». Это означает, что экономические последствия от снижения цен на топливо будут масштабнее, чем планировалось ранее. «Давление возрастает», - пояснил источник, близкий к саудовскому министерству нефтяной промышленности.

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