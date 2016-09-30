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Источник Правда.Ру

Продажи туров в Турцию увеличились в сентябре десятикратно

Экономика

Продажи сентябрьских туров после возобновления чартерных перевозок в Турцию выросли в 10 раз в сравнении с августом и составили 41% от всех направлений.

Турция стала лидером направлений
источник Pravda.Ru

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на оценки сети «Горячие туры», второе место по числу бронирований занимает Тунис - 34%, третье у Греции - 28%, четвертое у России - 27%.

При этом Турция также лидирует по числу запросов - 30%, за 3 процентных пункта выше уровня сентября прошлого года. Второе по популярности место у клиентов агентства занимает Таиланд - 12%, на третьем - Тунис с 8,6%.

Напомним, мораторий на продажу туров в Турцию для российских туроператоров был введен в конце ноября 2015 г. на фоне кризиса в отношениях Москвы и Анкары после крушения в Сирии российского военного самолета Су-24. Запрет на продажу туров Москва сняла в конце июня, а в конце августа - и на чартерные перевозки, что снизило стоимость туров на 20-30%. Ограничения на туры в Египет сохраняются.

В сентябре-октябре Турцию посетят 150 000 человек, говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Это сравнимо с показателями всего прошлого года.

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Темы тур Турция поездка продажа
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