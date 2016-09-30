Россия заставила Google выполнять свои законы

Корпорация Google запустила процесс информирования российских пользователей устройств на базе Android о возможности сменить поисковую систему.

источник Pravda.Ru

Пользователи также смогут деактивировать предустановленные приложения, установить сторонние сервисы и изменить позицию иконок приложений, сообщает ТАСС.

Как пишет RT, на необходимость такого оповещения было указано в предписании ФАС, которая в сентябре 2015 года посчитала, что компания Google нарушила закон «о защите конкуренции».

Напомним, корпорация ограничивала возможность предустановки конкурирующих приложений, так как для работы сервиса Google Play на платформе Android приложения должны быть обязательно установлены на гаджет.

В итоге ФАС оштрафовала Google на 438,1 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в России.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня