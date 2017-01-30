Экономика России-2017: прогноз — прямой эфир Pravda.Ru

О том, почему в СССР батон хлеба стоил в три раза дороже поездки на общественном транспорте, а сейчас стоит в три раза дешевле, о "ножницах цен", о том, почему рост цен на автомобили "Порше" и Роллс-Ройс имеет иную социальную значимость, чем рост цен на хлеб и грузовые железнодорожные перевозки, о принципиальной ошибочности политики Банка России в части борьбы с "инфляцией вообще", об угрозе новой "антоновщины" и о том, что варваризация сельской России несет в себе потенциальную угрозу распада страны, и о том, что чем меньше общественной пользы от деятельности, тем более она выгодна предпринимателю, в прямом эфире Pravda.ru рассуждает обозреватель Саид Гафуров. Задавайте свои вопросы в комментариях!

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