Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Экономика России-2017: прогноз — прямой эфир Pravda.Ru

Экономика

О том, почему в СССР батон хлеба стоил в три раза дороже поездки на общественном транспорте, а сейчас стоит в три раза дешевле, о "ножницах цен", о том, почему рост цен на автомобили "Порше" и Роллс-Ройс имеет иную социальную значимость, чем рост цен на хлеб и грузовые железнодорожные перевозки, о принципиальной ошибочности политики Банка России в части борьбы с "инфляцией вообще", об угрозе новой "антоновщины" и о том, что варваризация сельской России несет в себе потенциальную угрозу распада страны, и о том, что чем меньше общественной пользы от деятельности, тем более она выгодна предпринимателю, в прямом эфире Pravda.ru рассуждает обозреватель Саид Гафуров. Задавайте свои вопросы в комментариях!  

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Экономика России-2017: прогноз
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
Изобретения
Летающий автомобиль: Может, не стоит?
Украина
Сработает ли отвлекающий маневр Порошенко?
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Советское наследие
Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Хранить и помнить
Украину накрыла новая волна геноцида
Украина
Украину накрыла новая волна геноцида
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Евгений Юшка-Никитин В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
vkontakte_408754323 Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
вячеслав судаков Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
вячеслав судаков Забыть 2008-ой: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Константин Самарин Киев отметил годовщину битвы с Красной армией факельным шествием
Геннадий Черепанин(Mail.Ru) В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
владимир буканов В российские школы вернется обязательный экзамен по устной речи
владимир буканов Британия ввела в Черное море эсминец для "защиты Украины"
владимир буканов В Петербурге хотят провести референдум о передаче Исаакия РПЦ
vkontakte_345743960 Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?