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Источник Правда.Ру

Россия на 100 процентов готова к поставкам газа по "Турецкому потоку"

Экономика

"Газпром" завершил создание на территории России мощностей для подачи газа по двум веткам "Турецкого потока" общим объемом 31,5 миллиарда кубометров газа, рассказал глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

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источник Pravda.Ru

"Надо отметить то, что в этом году мы с вами в полном объеме закончили создание на российской территории мощностей для подачи 31,5 миллиарда кубических метров газа в газопровод "Турецкий поток". Это касается и линейной части, это касается и компрессорных станций", — сказал глава компании, слова которого приводятся в релизе концерна.

Таким образом, по его словам, готовность с российской стороны для поставок газа по "Турецкому потоку" по итогам работы в 2016 году составляет 100%.

Во второй половине 2017 года начнется укладка газопровода в Черном море, добавил Алексей Миллер.

"Получены разрешения и согласования, и во второй половине 2017 года мы с вами начнем укладку трубы в Черном море", — сказал он.

Ранее председатель правления "Газпрома" заявил, что строительство морской части газопровода "Турецкий поток" начнётся во второй половине 2017 года, обе нитки будут введены в срок до конца 2019 года.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Россия и Турция будут обсуждать строительство продолжения трубопровода "Турецкий поток" в Европу в плановом режиме. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что такого рода решения будут на пользу Европе, будут способствовать диверсификации маршрутов. "Но в то же время — это не конкуренция с какими-либо другими газопроводами в том смысле, что у каждого есть своё место", — приводит ТАСС слова премьера.

Как сообщала Правда.Ру, 10 октября между Россией и Турцией официально заключено соглашение по газопроводному комплексу "Турецкий поток". Страны договорились, что морским участком газопровода займется российская сторона. Поставки топлива по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

Эксперты уже заявили, что "Турецкий поток" позволит России отказаться от услуг Украины.

Украина - это вообще отдельная история. Они нас шантажируют тем, что поднимают транзитные ставки, которые просто не соответствуют рыночным, вместо того, чтобы, напротив, как-то удерживать "Газпром", как клиента, предлагать лучшие ставки. Мы же, по сути, единственный клиент их газотранспортной системы, без нашего газа их газотранспортная система просто ненужная инфраструктура абсолютно. Кроме того, Киев не накапливает нужного объема к зиме, нужного объема газа в подземных хранилищах, соответственно, высоки риски изъятий газа из транзитных уже объемов. То есть европейцы будут недополучать газ, как это было зимой 2009 года. Так что, в этом смысле масса рисков, и мы их должны нивелировать. Поэтому и "Турецкий поток", и "Северный поток-2" вкупе позволят нам отказаться от услуг Украины, — рассказал Правде.Ру руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

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Темы Газпром Турецкий поток
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