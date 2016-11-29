С 2017-го алкоголь будут продавать по водительским правам

С предложением расширить список документов, который покупатель алкогольной продукции может предъявить кассиру для определения возраста, добавив в него с марта 2017 года водительское удостоверение, выступил Минпромторг. Инициативу поддерживают и ритейлеры: сегодня они вынуждены отказываться примерно от 1% трансакций со спиртным из-за отсутствия паспорта у покупателя.

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Проект постановления правительства, которое включает водительское удостоверение в перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, подготовил Минпромторг.

К такому решению чиновников подтолкнула создавшаяся юридическая коллизия: по закону табачные изделия, на приобретение которых установлен такой же возрастной ценз, как и на алкогольную продукцию, уже можно покупать, предъявив только водительское удостоверение.

До введения новых правил покупатель в России вправе предъявить продавцу, помимо паспорта гражданина РФ, также заграничный, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, некоторое время назад Минздрав России выступил с предложением исключить алкогольную продукцию из ассортимента продуктовых магазинов. По мнению главного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна, весь алкоголь необходимо вынести в отдельные торговые точки.

В ведомстве сообщили, что готовы рассмотреть данную инициативу, так как подобные нововведения способны снизить проблему алкоголизации населения - в других странах они уже показали свою эффективность.

На данный момент спиртная продукция "делает" 12 % выручки крупных супермаркетов и до 40% - небольших магазинов шаговой доступности.

В то же время, специалисты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) разрабатывают поправки в российское законодательство, согласно которым ответственность за употребление детьми алкоголя может быть частично перенесена с продавцов на родителей. За покупку детьми алкоголя, по мнению авторов инициативы, на родителей должен быть наложен штраф в размере 2-3 тыс. рублей с возможным увеличением при повторном нарушении.