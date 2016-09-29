Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Госсектор российской экономики стал локомотивом выхода из кризиса

Экономика

Согласно докладу ФАС о состоянии конкуренции, в России сложился государственно-монополистический капитализм. Государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад его и госкомпаний в ВВП вырос до 70% в 2015 году с 35% в 2005-м. Количество государственных и муниципальных унитарных предприятий за три года утроилось.

44
Фото: Fotodom.ru/DP

На фоне нынешних стремлений приватизировать Роснефть и Башнефть такие цифры ФАС вызывают некоторые сомнения, ведь, казалось бы, российское государство по большей части ушло из экономической жизни страны, предоставив все на волю свободного рынка. Так ли это? Разобраться в вопросе Правде.Ру помог директор Центра экономического и финансового консультирования "ЦЭФК ГРУПП" Олег Александров.

"ФАС действительно располагает обширной статистикой и анализирует состояние конкуренции в различных секторах. Если там обратили внимание на то, что 70% предприятий — это государственные структуры, а к таковым относятся не только учреждения, но и государственные унитарные предприятия и хозяйственные акционерные общества с государственным участием, то нет основания не доверять этим фактам. И в целом они тревожны, поскольку свидетельствуют о невысоком уровне предпринимательской активности в стране. Получается, основной локомотив по выходу из кризиса — не частный сектор, а государственный. С таким соотношением будет трудно преодолевать такие проблемы, как нехватка инвестиций и низкие темпы экономического роста", — рассказал эксперт.

"По-хорошему, государство должно присутствовать в тех секторах, где потенциально не может развиваться частный бизнес — прежде всего это социальная сфера, социальные услуги. Сферами торговли, услуг должны заниматься представители частного бизнеса, и участие здесь государства не нужно. В отношении отраслей промышленности ситуация тоже дифференцирована. Если присутствие государства в ВПК и в освоении космоса понятно, то в других отраслях, которые связаны с производством машин, оборудования, станков, должен преобладать частный сектор", — отметил Олег Александров.

Касательно методов импортозамещения и роли здесь административного ресурса, собеседник Правды.Ру отметил, что "в этой сфере должна быть конкуренция за качество".

Обсуждая национальный план развития конкуренции, разрабатываемый по поручению президента, Олег Александров подчеркнул, что "этот план должен учитывать уже принятые документы, которые касаются стратегии развития малого и среднего предпринимательства".

 "Состояние и развитие конкуренции во многом определяются успехами реализации программ по малому бизнесу — в любой экономике уровень конкуренции напрямую зависит от доли малого и среднего бизнеса в ВВП. Пока у нас эта доля — всего 20%. Это значит, что под риском монополизма и отсутствия конкуренции находится 80% экономики, и на это нужно обратить первоочередное внимание", — заключил эксперт.

Читайте также:

Малого бизнеса становится все меньше

Где бизнесу жить хорошо?

Иностранные инвесторы соберутся в Москве впервые с 2014 года

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня 


Мировой кризис: Время собирать камни
Темы экономика Олег Александров
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
ООН и сетевой маркетинг
Интернет
Интернет: Кто зашифровал свободу
Недвижимость
Может ли быть доступным достойное жилье
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ближний Восток
Из-за Сирии мир на грани Третьей мировой
Происшествия
Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное
Инна Шейхатович "Двенадцатая ночь" на белорусской сцене Инна Шейхатович Вячеслав Шпаковский Авиапушка для Т-50 – само совершенство Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Крокодиловы слезы: США подавились Сирией Любовь Люлько
Комментарии
Любовь Соломеина НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Talant1953 Москва найдет ответ на угрозы США
Kerri Lonsdeyl "Це Эуропа": Киев блеснул "европейским взглядом" на нашу культуру
Илья Александрович Кулаков Москва найдет ответ на угрозы США
Геннадий Федоров В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Arik Karapetian При крушении поезда в США пострадали около ста человек
Алексей Котов(Одноклассники) Бэби-боксы способствуют росту криминала
Р у с "Бесспорный виновный в деле о крушении "Боинга" есть - это Украина"
Анна Симонова(Mail.Ru) ООН и сетевой маркетинг
Petko Ganchev Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?