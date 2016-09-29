Госсектор российской экономики стал локомотивом выхода из кризиса

Согласно докладу ФАС о состоянии конкуренции, в России сложился государственно-монополистический капитализм. Государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад его и госкомпаний в ВВП вырос до 70% в 2015 году с 35% в 2005-м. Количество государственных и муниципальных унитарных предприятий за три года утроилось.

Фото: Fotodom.ru/DP

На фоне нынешних стремлений приватизировать Роснефть и Башнефть такие цифры ФАС вызывают некоторые сомнения, ведь, казалось бы, российское государство по большей части ушло из экономической жизни страны, предоставив все на волю свободного рынка. Так ли это? Разобраться в вопросе Правде.Ру помог директор Центра экономического и финансового консультирования "ЦЭФК ГРУПП" Олег Александров.

"ФАС действительно располагает обширной статистикой и анализирует состояние конкуренции в различных секторах. Если там обратили внимание на то, что 70% предприятий — это государственные структуры, а к таковым относятся не только учреждения, но и государственные унитарные предприятия и хозяйственные акционерные общества с государственным участием, то нет основания не доверять этим фактам. И в целом они тревожны, поскольку свидетельствуют о невысоком уровне предпринимательской активности в стране. Получается, основной локомотив по выходу из кризиса — не частный сектор, а государственный. С таким соотношением будет трудно преодолевать такие проблемы, как нехватка инвестиций и низкие темпы экономического роста", — рассказал эксперт.

"По-хорошему, государство должно присутствовать в тех секторах, где потенциально не может развиваться частный бизнес — прежде всего это социальная сфера, социальные услуги. Сферами торговли, услуг должны заниматься представители частного бизнеса, и участие здесь государства не нужно. В отношении отраслей промышленности ситуация тоже дифференцирована. Если присутствие государства в ВПК и в освоении космоса понятно, то в других отраслях, которые связаны с производством машин, оборудования, станков, должен преобладать частный сектор", — отметил Олег Александров.

Касательно методов импортозамещения и роли здесь административного ресурса, собеседник Правды.Ру отметил, что "в этой сфере должна быть конкуренция за качество".

Обсуждая национальный план развития конкуренции, разрабатываемый по поручению президента, Олег Александров подчеркнул, что "этот план должен учитывать уже принятые документы, которые касаются стратегии развития малого и среднего предпринимательства".

"Состояние и развитие конкуренции во многом определяются успехами реализации программ по малому бизнесу — в любой экономике уровень конкуренции напрямую зависит от доли малого и среднего бизнеса в ВВП. Пока у нас эта доля — всего 20%. Это значит, что под риском монополизма и отсутствия конкуренции находится 80% экономики, и на это нужно обратить первоочередное внимание", — заключил эксперт.

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