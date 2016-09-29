ОПЕК затыкает скважины - цена на нефть взлетает

Страны-члены ОПЕК подписали соглашение по ограничению добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей.

источник Pravda.Ru

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в картеле. Договоренности вступят в силу в ноябре текущего года.

По данным экспертов, после достижения данной цели картель обратится к другим странам-экспортерам нефти с предложением присоединиться к соглашению.

Отметим, что на данный момент страны-члены ОПЕК могут добывать до 33,24 миллиона баррелей нефти в день.

Неформальная встреча ОПЕК состоялась в Алжире в среду, 28 сентября. Россия участия в мероприятии не принимала, поскольку не входит в организацию.

Накануне генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что все мировые хранилища переполнены, их запасы превышают три миллиарда баррелей.

Ранее в тот же день министр энергетики Венесуэлы Эулохио дель Пино предупредил о возможном падении цен на нефть ниже 20 долларов за баррель, если представителям нефтедобывающих стран не удастся договориться о совместных действиях на рынке.

Стоит добавить, что мировые цены на нефть ускорили рост на фоне сообщений ОПЕК о заключении соглашения по ограничению объёмов добычи.

Днем раньше стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,33% - до $49 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили 4,86% - до 46,84 доллара за баррель.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня