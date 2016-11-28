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Источник Правда.Ру

Ключевым вопросом пенсионной системы признано сохранение накопительной части

Экономика

Об этом свидетельствуют итоги пенсионной сессии, организованной газетой "Ведомости" и состоявшейся в рамках Финансового форума. Обсуждая широкий круг вопросов, участники дискуссии постоянно возвращались к теме необходимости сохранять обязательную накопительную систему.

Ключевой вопрос пенсионной системы - накопительная часть

Об этом говорили не только представители объединений негосударственных пенсионных фондов — НАПФ и АНПФ, но и представители государства — заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Проблема реформы пенсионной системы носит общемировой характер. Из 34 стран ОЭСР 26 в той или иной степени меняют пенсионные системы. Причины — старение населения и последствия экономического кризиса, которые сокращают возможности бюджетов. При этом чаще всего государства стремятся отработать тему сохранения накопительной части. Если распределительная часть дает замещение в 41%, то подключение накопительного элемента повышает коэффициент замещения до 58%.

Новый вариант пенсионной системы презентовал замглавы ЦБ Сергей Швецов. Он отметил, что концепция индивидуального пенсионного капитала удобна, надежна, доходна и понятна. Она становится аналогом банковских депозитов. В итоге, по его расчетам пенсионная система выйдет коэффициент замещения 35-40% от распределительной системы, а ИПК добавит 20%.

Большинство собравшихся согласились с разработчиками концепции. Однако ряд технических вопросов существенно осложняет ее реализацию. Критическую позицию занимает социальный блок правительства. На данной конференции он не был представлен, хотя организаторы приглашали замминистра труда Алексея Пудова.

Сергей Беляков, глава АНПФ, отметил, что добровольная система не противостоит, а дополняет обязательную накопительную систему. Для сбалансированности пенсионной системы важны и распределительная система, и обязательная накопительная и добровольная.

Такую позицию поддержал замминистра экономического развития Олег Фомичев. "Накопительная система — это вторая нога", которая обеспечивают устойчивость пенсионной системы в целом. По его словам, в распределительной части проблем не меньше. Несбалансированность ложится нагрузкой на бюджет. По сравнению с 2014 годом в 3 раза вырос трансфер в ПФР, не смотря на заморозку, которая должна была покрыть дефицит бюджета ПФР.

Недостаточность солидарно-распределительной части, переведенной в балльную систему, отметил руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин: "Возглавив соцблок, Ольга Голодец повела абсолютно другой курс: ну кому бы пришло в голову делать балльную систему при расчете пенсий? Это большая ошибка. До этой системы страховые взносы в определенной своей части учитывались на индивидуальном лицевом счете как деньги (как рубли). В принципе можно сказать: давайте не рубли учитывать, давайте учитывать баллы, некую условную единицу. Вопрос же не в этом: вопрос каким образом этот балл будет индексироваться. Вот если бы этот балл индексировался исходя из роста заработной платы, то никаких бы вопросов к нему не было".

Состоявшаяся дискуссия показала остроту обсуждаемой проблемы, зависимость формирования пенсионной системы не только от трудовых отношений, но и от состояния экономики в целом.

Темы пенсия пенсионная система
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