Экономист: Ошибки управленцев мешают России "взлететь" в рейтингах

Россия улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума и заняла 43 строчку, обогнав на одну позицию Италию. Эксперты отмечают, что в России наблюдается рост инновационного потенциала и улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров.

Негативные оценки получила макроэкономическая ситуация в России и доступность финансирования.

По словам заместителя директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерия Миронова, рейтинг Всемирного экономического форума ­- это средняя "выжимка" из более чем сотни разного рода индикаторов, характеризующих не только макроэкономическое состояние страны, но и состояние рынка труда, рынка инноваций, рынка госуслуг и внешнеэкономические связи страны.

"Итоговое положение той или иной страны определяется многими показателями, которые могут меняться независимо друг от друга. Что сдерживает наше продвижение в рейтинге? В частности, наши менеджеры, не только государственные, но и частные, которые часто делают ошибки в управлении корпорациями. В отличие от западных менеджеров, не имеют 100-летнего опыта работы ни в частной, ни в рыночной экономике, который передается по наследству", — рассказал Правде.Ру эксперт.

По словам Валерия Миронова, Россию также сдерживает ухудшившаяся за последние два года макроэкономическая ситуация, приведшая к девальвации рубля и росту инфляции.

"Зато по другим индикаторам мы продвигаемся. Два года назад, уже при начавшемся падении мировых цен на нефть правительство предприняло шаги по борьбе с коррупцией, инициировало реформы на рынках труда, таможенных услуг, госзакупок. Это сразу отразилось на рейтингах. По прогнозам, в следующем году индикаторы еще улучшатся за счет снижения инфляции", — сказал Валерий Миронов.

Однако, по мнению эксперта, в более дальней перспективе состояние бюджета, в который сейчас поступают средства Резервного фонда, может ухудшиться.

"Если цены на нефть не поднимутся выше 55 долларов за баррель и правительство не найдет новых источников финансирования, придется сокращать госрасходы на инновации и науку (что пока определяет наше высокое место в упомянутом рейтинге), на образование, здравоохранение. Соответственно, поднявшись в нынешнем году с 45 места в рейтинге до 43-го, в следующем мы можем снова опуститься и не достигнуть намеченного 30-го места к 2020 году", — считает Миронов.

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