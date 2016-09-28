Россия снова взлетела в рейтинге конкурентоспособности

Россия улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума и заняла 43 строчку, обогнав на одну позицию Италию.

источник Pravda.Ru

Эксперты отмечают, что в России наблюдается рост инновационного потенциала в России и улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров.

Негативные оценки получила макроэкономическая ситуация в России и доступность финансирования.

Отметим, что в 2012 году Россия занимала в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 67 место и с тех пор постоянно улучшает свои позиции.

Напомним, что из стран бывшего СССР выше России находятся только Эстония, Литва и Азербайджан. Первое место в рейтинге конкурентоспособности занимает Швейцария, вслед за ней идут Сингапур и США.

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