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Источник Правда.Ру

Россия снова взлетела в рейтинге конкурентоспособности

Экономика

Россия улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума и заняла 43 строчку, обогнав на одну позицию Италию.

Россия улучшила свой рейтинг как конкурент
источник Pravda.Ru

Эксперты отмечают, что в России наблюдается рост инновационного потенциала в России и улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров.

Негативные оценки получила макроэкономическая ситуация в России и доступность финансирования.  

Отметим, что в 2012 году Россия занимала в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 67 место и с тех пор постоянно улучшает свои позиции.

Напомним, что из стран бывшего СССР выше России находятся только Эстония, Литва и Азербайджан. Первое место в рейтинге конкурентоспособности занимает Швейцария, вслед за ней идут Сингапур и США. 

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Темы россия позиция инновация конкурентоспособность
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