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Источник Правда.Ру

Европа боится гнева США, но в Россию зарабатывать едет

Экономика

В Москву, где в октябре будет проходить ежегодное заседание  Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), впервые с 2014 года собираются приехать почти все его участники.

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С премьер-министром России Дмитрием Медведевым для традиционного обсуждения проблем и пожелания встретятся представители крупнейших инвестиционных компаний, в числе которых - BP, Metro AG, Total S.A., Unilever.

В середине сентября международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России с "негативного" на "стабильный". А тут стало известно о том, что  американские инвесторы выкупили более половины объема размещения российских 10-летних евробондов. В целом спрос на них превысил 3 миллиарда долларов. И это понятно: по словам экономиста Владимира Рожанковского, такой интерес, прежде всего, объясняется доходностью российских евробондов.

Могут ли все эти заметные события говорить о том, что в ближайшее время мы можем рассчитывать на масштабный приток иностранных инвестиций? На этот вопрос Pravda.Ru ответил эксперт инвестиционной компании ITinvest Василий Олейник.

"Без иностранных инвестиций ни одна страна - ни Иран, ни Китай, ни Россия, развиваться не может. К сожалению, несмотря на все попытки России привлечь инвестиции и отдельные позитивные сдвиги - мелкие партнерские проекты практически со всеми странами (Япония, Китай, ЕС и т. д.), массового притока инвесторов нет и ожидать его не приходится", - сказал Pravda.Ru Василий Олейник.

Что касается российских еврооблигаций, то действительно, несмотря на санкции, львиную их долю, около 70 %, скупили частные американские банки. Доходность по этим ценным бумагам была чрезвычайно выгодной - 4 %, тогда как в мире доходность либо 0,5 %, либо вообще отрицательная, то есть вкладывать деньги практически некуда, отметил эксперт.

При этом имейте в виду: российские евробонды выпущены крупными госкомпаниями с низкой долговой нагрузкой, которые точно не обанкротятся при любом стечении обстоятельств, то есть риск приобретения равен нулю. "Американцы рассуждали примерно так: почему бы под 4% не разместить свои же доллары, которые мы берем под 0 %? Санкции не имеют никакого значения, когда есть реальная возможность заработать", сказал Василий Олейник.

Корреспондент Pravda.Ru поинтересовался у эксперта: возможно ли, чтобы высокий интерес зарубежных инвесторов к нынешнему заседанию КСИИ был связан со смягчением антироссийской санкционной политики?

"Нет, конечно. Если бы Европа имела возможность самостоятельно решить вопрос антироссийских санкций, она бы давно сняла их. Но, она не может сделать это без ведома Вашингтона - непослушание грозит крахом всей еврозоны. Мы видим это на примере проблем Volkswagen и еще недавно крупнейшего немецкого Deutsche Bank, ныне обновившего все исторические минимумы", - ответил Василий Олейник.

США навязывают Европе Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство. Европе оно не нужно, она от этого много потеряет, а США, наоборот, заработают, заставив европейцев покупать свои товары на выгодных для себя условиях.

Когда Евросоюз попытался подать иск в размере 14 млрд долларов к компании Apple, то сразу получил в ответ иск на такую же сумму к Deutsche Bank. Это чисто политические интриги. "Аналогично и в вопросе антироссийских санкций нет никакого потепления. Последнее экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где Россию фактически обвинили в ухудшении ситуации в Сирии, хорошо это продемонстрировало", - отметил эксперт.

Геополитические риски в мире возрастают - такова глобальная тенденция. Большое влияние на мировой инвестиционный климат оказывает существенное замедление китайской экономики, мощный отток капитала из этой страны, хотя условия инвестирования там лучше, чем в России...

"Но я думаю, что через несколько лет в мире разразится очередной финансовый кризис, к которому наша экономика будет вынуждена адаптироваться, после чего инвестиционная привлекательность нашей страны заметно повысится", - сказал Василий Олейник в беседе с Pravda.Ru.

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