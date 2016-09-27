Россияне за границей будут обязаны отчитываться о зарубежных счетах

Министерство финансов предлагает обязать граждан РФ отчитываться о зарубежный счетах. "Россияне всегда будут считаться ее валютными резидентами, независимо от того, сколько бы времени они ни прожили за пределами страны", — гласит законопроект ведомства, опубликованный на портале раскрытия проектов нормативных актов.

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На данный момент валютные резиденты обязаны в течение месяца уведомлять налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках и ежегодно отчитываться о движении средств по таким счетам. Россияне, которые на законных основаниях проживают за границей год или больше, теряют этот статус.

Согласно нововведениям, если россияне, которые год и более проживают за рубежом, решат вернуться на родину, им будет необходимо отчитаться о зарубежных счетах и валютных операциях за весь период отсутствия в стране.

Как прогнозируют аналитики, данные изменения коснутся как минимум двух миллионов человек.

Ранее Минфин выступил с инициативой не считать российскими валютными резидентами тех, кто провёл в стране менее трёх месяцев за год. Сейчас иностранец считается валютным резидентом РФ, если заехал в неё хотя бы на один день.

Министерство вместе с Центральным банком РФ также предложили расширить круг операций, разрешённых по зарубежным счетам. Однако, это будет возможно, если сделка будет совершена в стране-члене Ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­чес­ко­го сот­руд­ни­чест­ва и раз­ви­тия (ОЭСР) или Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег (FATF).

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