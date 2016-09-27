Министерство финансов предлагает обязать граждан РФ отчитываться о зарубежный счетах. "Россияне всегда будут считаться ее валютными резидентами, независимо от того, сколько бы времени они ни прожили за пределами страны", — гласит законопроект ведомства, опубликованный на портале раскрытия проектов нормативных актов.
На данный момент валютные резиденты обязаны в течение месяца уведомлять налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках и ежегодно отчитываться о движении средств по таким счетам. Россияне, которые на законных основаниях проживают за границей год или больше, теряют этот статус.
Согласно нововведениям, если россияне, которые год и более проживают за рубежом, решат вернуться на родину, им будет необходимо отчитаться о зарубежных счетах и валютных операциях за весь период отсутствия в стране.
Как прогнозируют аналитики, данные изменения коснутся как минимум двух миллионов человек.
Ранее Минфин выступил с инициативой не считать российскими валютными резидентами тех, кто провёл в стране менее трёх месяцев за год. Сейчас иностранец считается валютным резидентом РФ, если заехал в неё хотя бы на один день.
Министерство вместе с Центральным банком РФ также предложили расширить круг операций, разрешённых по зарубежным счетам. Однако, это будет возможно, если сделка будет совершена в стране-члене Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
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