Данные исследования, проведенного компанией Initiative, свидетельствуют о том, что россияне стали реже экономить на продуктах питания, алкогольных напитках и досуге.
Такое явление специалисты называют антикризисной тенденцией: обеспокоенность ситуацией в экономике выражают только 28% россиян — на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, пишут "Известия".
По оценке Initiative (на основе данных ADV Brand Heat Index), в декабре прошлого года на продуктах питания экономили 45% россиян (49% годом ранее), на досуге — 44% (47% годом ранее), на алкогольных напитках, кроме пива, — 43% (47% годом ранее). Эти товарные категории эксперты оценивают как восстанавливающиеся в продажах до докризисного уровня.
Увеличили экономию россияне только на лекарствах, говорится в материалах исследования: доля покупающих препараты подешевле за год выросла с 32 до 34%. В Initiative предполагают, что "возможная причина роста экономии — переключение на отечественные, более дешевые препараты".
В большинстве товарных категорий россияне оказались так же бережливы, как и год назад: колебания показателей экономии не превысили 2 процентных пунктов. К таким стабильным категориям относятся питание вне дома, косметика, пиво, бытовая химия, безалкогольные напитки, товары для детей, автомобильное топливо, связь и интернет.
Это говорит о том, что россияне адаптировались к кризису, их расходы постепенно возвращаются к докризисному уровню. "Однако наши граждане всё еще остаются чувствительны к изменению цен, и доля готовых платить больше за качество еще сокращается", — отметила гендиректор Initiative Анна Мазурина.
Эксперты зафиксировали и незначительный "рост уровня оптимизма" у российских потребителей. За 2016 год на 1 процентный пункт выросла доля покупателей, говорящих, что не ходят "в совсем дешевые магазины" (с 11% в конце 2015 года до 12% в конце 2016-го). При этом постепенно сокращается доля тех, кто старается "не допускать непредвиденных расходов" (с 32 до 29%), и тех, кто считает глупыми траты на предметы роскоши (с 21 до 19%).
Судя по данным Росстата, сокращение экономии еще не означает роста трат покупателей и оборота торговцев. Согласно докладу службы о социально-экономическом положении России по итогам 2016 года, оборот розничной торговли сократился на 5% относительно показателей 2015-го. При этом номинальная зарплата россиян выросла на 7%, но реальный доход (с учетом инфляции) увеличился только на 0,6%.
Эксперты отмечают, что последние два года в потребительском поведении наблюдались лишь "кризисные тенденции", а не признаки глубокого кризиса. Соответственно, в части категорий товаров можно ожидать скорого возврата спроса, если это не противоречит другим тенденциям (например, продажи декоративной косметики снижаются из-за "моды на натуральность").
К слову, рост оборота уже зафиксирован у продавцов одежды и поставщиков услуг. Об этом говорилось в исследовании "Магазина магазинов" на основании данных о продажах за II квартал 2016 и II квартал 2015 года. При этом отмечалось, что рестораторы по итогам полугодия потерпели убытки — выручка сократилась на 10%.
В то же время многие аналитики считают, что россияне теряют вкус к жизни на широкую ногу: они становятся более прижимистыми и экономными. Меняются и их потребительские настроения. К такому выводу пришли специалисты исследовательского холдинга "Ромир".
Эксперты единодушны: россияне стали рациональнее. Учатся жить по средствам. И в этом они стали больше походить на европейцев. Однако для того, чтобы такая потребительская модель стала нормой, должно смениться как минимум одно поколение.
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