Новая купюра номиналом 200 рублей будет выполнена по новой технологии, что и обеспечит банкноте повышенную долговечность. Об этом рассказал глава "Гознака" Аркадий Трачук.
"Это будет не пластик. Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку", — рассказал Трачук "Российской газете".
Он также отметил, что в настоящее время купюры мелких номиналов изнашиваются в среднем за год. Банкноты крупных номиналов эксплуатируются несколько лет, а совсем изношенные деньги исчезли вместе с десятирублевыми банкнотами.
Печатный проект "Госзнаку" предстоит сделать уже летом. Будут выпущены пробные банкноты в 200 и 2000 рублей, чтобы посмотреть, как все, что специалисты представляли себе в эскизе, будет воплощено на бумаге.
"К сожалению, даже самое точное компьютерное проектирование, а сегодня весь этап осуществляется при помощи специальных программных продуктов, не позволяет в полной мере учесть все особенности реального полиграфического производства", — констатировал гендиректор "Гознака".
Как рассказывала "Правда.Ру", советом директоров Центрального банка Российской Федерации было принято решение выпустить дополнительные банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты граждан за различные товары и услуги.
Проведенный Центробанком анализ показал, что значительная часть платежей находится в интервале между 100 и 500 рублей, а также между 1000 и 5000 рублей, что и обусловливает необходимость введения новых банкнот.
Как отметила Эльвира Набиуллина, затраты на выпуск этих банкнот будут проходить в рамках обычной сметы затрат Банка России. Она также добавила, что нововведение никак не влияет на объем наличных денег в обращении.
Как ожидается, купюры по 200 и 2000 рублей должны быть введены в обращение в 2017 году.
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