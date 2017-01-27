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Источник Правда.Ру

Экономист: Санкции снимут - и рубль станет единой валютой

Экономика

Роста процентных ставок ожидают в США. Это означает укрепление доллара и повышение привлекательности инвестиций внутри Штатов. В то же время, для развивающихся рынков с высокой долговой нагрузкой это повлечет за собой мощный отток капитала. Однако России это не грозит.

Помогут российской экономике плавающий рубль, подорожавшая нефть и привлекательные ставки по облигациям Минфина. Риск масштабного оттока валюты более не угрожает отечественной экономике. Об этом в своем исследовании сообщает аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

"Одной из причин, по которой наш анализ зафиксировал хорошие показатели России, является постепенное восстановление цен на нефть, что создает двойное преимущество для страны, так как нефть - это источник одновременно и доходов, и иностранной валюты", - пояснил старший экономист PwC Баррет Купелян.

Прокомментировать выводы аналитиков PwC Pravda.Ru попросила директора аналитического департамента компании Альпари, кандидата экономических наук Александра Разуваева.

— Среди факторов, способствующих притоку капитала в РФ, эксперты также называют снижение рисков и улучшение инвестиционного климата. В чем это улучшение выражено?

— Скажу проще: все, кто хотел вывезти из России деньги, сделали это в 2014 году, что и вызвало валютный кризис. Сейчас все пребывают в ожидании, что в результате прихода к власти в США Дональда Трампа  антироссийские санкции к лету будут сняты, что вызовет приток капитала. Это главное.

Какие же факторы влияют сегодня на инвестиционную активность?  Сейчас в России достаточно высокие процентные ставки. Это, в частности, означает, что, покупая российские облигации - я имею в виду не только ОФЗ, но и облигации любых надежных компаний - можно неплохо заработать. 

Валютный индикатор нашего фондового рынка - индекс РТС составляет сегодня чуть более 1000 пунктов (при историческом максимуме 2008 года 2500 пунктов), то есть рынок акций тоже достаточно привлекателен. Из положительных факторов я бы также отметил подъем российской промышленности за четвертый квартал и декабрь 2016 года. Экономика возвращается к росту, а это всегда очень хорошо воспринимается инвесторами.

Но хотя отечественный бизнес и граждане быстро адаптировались к сложной ситуации низких цен на нефть, и санкциям, России нельзя пренебрегать геополитикой. Иногда приходится слышать, что Америка нам не так важна как партнер, у нас с ней не очень большой товарооборот. Да, это правда. Но нельзя забывать, что США - это деньги. В их  ведении основной печатный станок. Если санкции будут сняты, то Россия без проблем сможет размещать свои облигации и финансировать дефицит бюджета, выставлять на приватизацию госактивы.  Это решит все наши проблемы.

Покупал бы я российские активы? Да, покупал бы в нынешней ситуации. Я бы стал их покупать еще в ноябре, сразу после победы Трампа, пока еще не все поняли, что происходит. Что, кстати, некоторые фонды и делали. Я думаю, что международные агентства достаточно скоро повысят России  суверенные рейтинги, объясняя свои решения ростом цен на нефть (хотя цена на нефть сейчас в два раза ниже, чем в 2013 году). 

— Эксперты отмечают, что рост учетной ставки американского Центробанка влечет за собой укрепление доллара и повышает  привлекательность США для инвесторов. Всегда ли укрепление национальной валюты ведет к притоку инвестиций? Почему тогда наши экономисты предупреждают, что укрепление рубля для России нежелательно?

— Действительно, в нынешнем году повышение ставки Федерального резерва США пока ожидается дважды, что, естественно, ведет к укреплению доллара и росту доходности по американским облигациям. И, скорее всего, Штаты будут высасывать капитал из всего остального мира. Что касается России, то учетная ставка ЦБ скорее всего будет снижаться  потому, что нынешние 10 % явно завышены.

Сильный рубль не нужен бюджету и сырьевым экспортерам.  Глобальным же инвесторам сильный рубль выгоден, как и простым россиянам. Для последних сильный рубль означает дешевые импортные товары, поездки за рубеж, более низкую инфляцию, более низкие процентные ставки, и это привлекательность. Лично я сторонник сильного рубля и Евразийского союза.

Я надеюсь, у нас будет единая евразийская валюта для трех республик: Беларусь, Российская Федерация, Казахстан. Пока конъюнктура складывается в пользу рубля, эту идею - единую евразийскую валюту - надо максимально продвигать. 

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Российская экономика идёт на поправку
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